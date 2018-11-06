Manisa Memur-Sen'den Çin zulmüne tepki

Memur-Sen Manisa İl Temsilciği, Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türkleri'ne uyguladığı zulme tepki gösterdi.

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mustafa Irgatoğlu, Çin'in Uygur Türklerine yaptığı baskı ve zulmü tepki göstermek amacıyla basın açıklaması düzenlendi.

Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı soykırımın son zamanlarda artarak devam ettiğine dikkat çeken Irgatoğlu, “Doğu Türkistan ve milyonlarca insan, iki emperyalist devletin çıkar kavgasında araç haline getirilmemeli. Biz bu noktada dünyanın bütün iyi insanlarına, insanlığa önemli vazifeler düştüğüne inanıyoruz. Eğer dünyanın iyi insanları bu konuyu sahiplenip, zulme karşı bir hat oluşturmazsa, Doğu Türkistan başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde yaşayan mazlumlar iki zalimden birinin zulmüne maruz kalması kaçınılmazdır. Bu yüzden dünyanın bütün iyi insanları zulme karşı güçlü bir hat oluşturmalı, adalet ve özgürlük dünyamıza hakim kılınmak için sorumluluk almalı ve hep birlikte haykırmalı; insan onuru dokunulmaz, özgürlükler kısıtlanamaz” diye konuştu.

Çin komünist yönetimi ‘Kardeş Aile' projesi adı altında her Doğu Türkistanlının evine bir Çinli erkek yerleştirerek Uygurların aile birliğini dağıttığını ileri süren Irgatoğlu, “Evlenmemiş 16-25 yaş arası Uygur kızları Çin'in iç bölgelerine sürüldü. İlk yıl 240 bin, ikinci yıl ise bir milyon Uygur kızı ailesinin elinden zorla alınarak fabrika ve tarlalarda işçi yapıldı. 2001'de bir uygulama başlattılar. Adı 'Sincan Sınıfı' Müslüman Uygur çocuklarını ailelerin elinden alarak, Çin'in iç bölgelerindeki yatılı okullara götürdüler. 2003 yılında Doğu Türkistan'daki bütün okullarda Uygurca yasaklandı. O tarihe kadar eğitimini Uygurca yapmışların diplomaları elinden alındı. Mühendis, doktor, profesör, öğretmen bütün akademik kadro bir günde 'vasıfsız işçi' yapıldı. Kur'an okumanın, terör eğitimi, namaz kılmanın terör eylemi ve oruç tutmanın devlete başkaldırı olarak ilan edildiği Doğu Türkistan fotoğrafı Çin'in bu yüzyıla hediye ettiği utanç tablosudur. Dostlar, Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz anlattıkları gerçekten tüyler ürpertici. Çin hükümeti, kendi politikalarını meşrulaştırmak için El-Kaide, DEAŞ söylemlerinin arkasına gizlense de mızrak artık çuvala sığmıyor. Biz insanlığın vicdan sesi olarak Doğu Türkistan'ın yanında Çinin ve zulmünün karşısındayız. Bizler, insanlık ailesinin onurlu fertleri ve özgürlük sesleri olarak; soykırıma sessiz kalmayacağız, Çin'e karşı ses vermekten geri durmayacağız. Bizler, medeniyetimizin değerlerine yüklenen adil insanlar olarak Doğu Türkistan adaletle, kardeşlerimiz özgürle bulaşana kadar susmayacağız. Biz inanıyoruz ki, insanlığın onur ve özgürlük savaşı karşısında ne Çin ne de Çin Seddi dayanır” dedi.