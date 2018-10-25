Manisa merkez AAT, su alımına hazırlanıyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 75 milyon TL'lik yatırım bedeliyle Yunusemre ilçesinde inşa ettiği Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'ni hizmete kazandırmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Şehnaz Başaran ve Burak Aslay, tüm imalatları tamamlanan tesiste su alım ve test çalışmaları öncesinde incelemelerde bulundular. İnceleme ziyareti esnasında Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı şube müdürlerinden Uğur Topkaya da yer alarak, gelinen aşamalarla ilgili bilgilendirmeler gerçekleştirdi.

Kasım ayında devreye alınacak

Betonarme, mekanik ve elektrik tüm imalatları tamamlanan tesiste, çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarına da başlandı. Merkezdeki atıksu kaynaklı kirliliğin önemli ölçüde düşürülmesine hizmet edecek tesis devreye alındığında, Gediz ve Bakırçay nehirlerinin temizlenmesi yolunda büyük bir adım daha hayata geçirilmiş olacak. İşletme öncesi tetkikleri yapılarak su alımına başlanacak olan arıtma tesisinin Kasım ayı içerisinde işletmeye alınması planlanıyor.