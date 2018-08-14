Manisa merkez AAT’de geri sayım başladı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa’nın doğasını evsel nitelikli atıksu kirliliğinden korumak adına atıksu arıtma tesisi yatırımlarında hız kesmiyor. Bu amaçla MASKİ’nin 59 Milyon TL maliyetle Yunusemre ilçesinde inşa ettiği Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi’nde de çalışmalar hızla ilerliyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından imalatların noktalandığı tesiste, kilit parke taşı döşeme ve peyzaj işleri de başladı. Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerine hizmet verecek olan çevre dostu tesiste MASKİ ekipleri, 8 bin metrekarelik alanda üstyapı düzenleme çalışması yürütüyor.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, son aşamaya gelinen arıtma tesisiyle ilgili olarak, “MASKİ Genel Müdürlüğümüz bünyesinde Manisa merkez ilçelerimizin evsel nitelikli atıksularını sağlıklı şekilde arıtarak doğaya geri salınımını sağlayacağımız tesisimizde son aşamaya ulaştık. Makine ve ekipmanların enerji bağlantıları, ayar ve kalibrasyonları tamamlanma aşamasında olup, çalışmalarımızın noktalanmasıyla birlikte tesise su alımına başlayarak test sürecimizi başlatacağız. Manisamız için büyük öneme sahip olan tesisimiz sayesinde, Gediz nehrimizin de temizlenmesine önemli bir katkı sağlanacak. Artık geri sayım başladı diyebiliriz. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün önderliğinde, doğamızın korunması adına attığımız çevreci adımlarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.