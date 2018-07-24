Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi enerjisini güneşten alacak

Proje sayesinde Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi’nin öz tüketim amaçlı enerji tüketiminin yüzde 40’ı güneş enerjisi ile karşılanacak.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kurum ve kuruluşlardan aldığı hibe destekleri ile hem kurum bütçesine hem de doğanın korunmasına katkı sağlıyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde hazırlanan, ’Sınırsız Enerjiyle Sınırsız Arıtım’ projesiyle ZEKA’dan 1 milyon 200 bin TL hibe alınmasına hak kazanılmıştı. Başvuru yapan kurumlar arasında projesiyle en büyük desteği alan MASKİ, 4 milyon 665 bin TL’lik projenin yüzde 25’ini hibe desteği ile karşılayacak. Bu kapsamda MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay ve ZEKA Program Yönetimi Birimi Başkanı Erce Şengül’ün katılımıyla Kütahya’da bulunan ZEKA Genel Sekreterliği’nde karşılıklı olarak imzalar atıldı. Proje kapsamında Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi içerisindeki yaklaşık 2 hektar alan içerisine yerleştirilecek olan güneş enerji santralinden 0,99 MW gücünde enerji üretilecek. 2,5 MW kurulu güce sahip tesis içerisinde bu enerji gücü kullanılarak, tesisin öz tüketim amaçlı enerji tüketiminin yüzde 40’ı karşılanacak.

Kütahya’daki ZEKA Genel Sekreterliği’nde sözleşmeyi imzalayan MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, yaptığı açıklamada şunları söyledi:“Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak doğamızı koruma altına almak adına üzerimize düşen görevleri yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Güneş enerjisini kullanacağımız ’Sınırsız Enerjiyle Sınırsız Arıtım’ projemiz ile çevrenin korunması noktasında büyük bir başarıya imza attığımıza inanıyorum. Projenin her aşamasında büyük bir titizlikle emek harcayan teknik personelimize teşekkür eder, projenin Manisa’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim” dedi.