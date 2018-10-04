Manisa Merkez ATT hizmet için gün sayıyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, 65 milyon TL yatırımla Manisa Merkez'de inşa ettiği atıksu arıtma tesisinde kilit parke taş döşeme çalışmasını da tamamladı. Tesis, hizmete girmek için gün sayıyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa'nın doğasını evsel nitelikli atıksu kirliliğinden korumak adına atıksu arıtma tesisi yatırımlarında hız kesmiyor. Bu amaçla MASKİ'nin 65 milyon TL maliyetle Yunusemre ilçesinde inşa ettiği Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'nde de çalışmalar hızla ilerliyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından imalatların noktalanmasının yanı sıra 8 bin metrekarelik alanda kilit parke taşı döşeme çalışması da tamamlandı. Tesiste ayrıca makine ve ekipmanlarının devreye alma çalışmaları da büyük ölçüde bitirildi. Tesis artık su alım işlemine hazırlanıyor.

“Kısa süre içerisinde su alımına başlanacak”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ve hedefleri doğrultusunda Gediz'i özlenen temiz günlerine kavuşturmak için çalışmaların devam ettiğini belirten MASKİ Genel Yardımcısı Burak Aslay, “65 milyon TL'lik Manisamızın geleceğine yaptığımız yatırımımızda sona yaklaştık. Tesisimizin 8 bin metrekarelik alanda uyguladığımız kilit parke taş döşeme çalışmamızı da tamamladık. Tesisin mekanik aksamlarının devreye alınması ve kalibrasyon çalışmalarını da büyük ölçüde tamamladık ve kısa süre içerisinde su alım işlemini gerçekleştireceğiz. Manisamıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.