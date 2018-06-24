Manisa Milletvekili Murat Baybatur oyunu Manisa’da kullandı

Oyunu kullandıktan sonra çıkışta gazetecilere açıklamada bulunan Baybatur, “Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimiyle alakalı vatandaşlık görevimizi yerine getirmek için oyumuzu kullandık. Hayırlı uğurlu olsun. Tüm vatandaşlarımıza, milletimize sesleniyoruz, lütfen sandığa gitsinler, iradesini yansıtsınlar. Bir, bir buçuk aydan beri bir propaganda süreci yaşadık. Manisa’da herkes centilmenlik içerisinde birbirine saygı gösteriyor. Güzel bir seçim süreci yaşadık. Bugün de artık son nokta. İnşallah sandıktan çıkacak olan irade milletin iradesidir, bizim başımız gözümüz üstündedir. Sandıktan çıkacak sonuca göre hareket edeceğiz. Seçimler tekrar ülkemize, milletimize hayırlar getirsin” dedi.