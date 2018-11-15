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Manisa MÜSİAD, Kaymakam Kansız'ı ağırladı

Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Manisa Şubesine iade-i ziyarette bulundu.


MÜSİAD Manisa Şube Başkanı Reşit Ürper ve yönetim kurulu üyeleri, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız'ı ağırladı. Ziyarette konuşan Kaymakam Kansız, Manisa'nın tarım, sanayi ve ticaret şehri olduğunu belirterek, şehzadeler şehrinin eğitim ve öğretimdeki başarısının yanı sıra genç nüfusuyla da dikkat çektiğini ifade etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Reşit Ürper de Manisalı işadamları olarak ekonomik anlamda kente desteklerini sürdüreceklerini söyledi.


Kaymakam Kansız'ın ziyaretinde; MÜSİAD yönetim kurulu üyeleri Ali Ok, Ferhan Zengin, Hakkı Katıöz de hazır bulundu.

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