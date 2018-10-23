Manisa polisinden uyuşturucuya geçit yok

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir-Manisa yolu üzerinde yapılan kontrollerde bir araç durduruldu. Ekipler tarafından araçta ve araç içindeki şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 99 adet ecstasy adı verilen uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili F.T. (29) isimli şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.T. çıkarıldığı mahkemece ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, bulundurmak' suçundan tutuklanarak cezaevine götürüldü.