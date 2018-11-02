Manisa polisine araç takviyesi

İçişleri Bakanlığı'nca Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nde kullanılmak üzere hibe edilen 6 araç ve 5 motosiklet düzenlenen törenle hizmete girdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne, trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesi görevlerinin etkili, sürekli ve yoğun olarak yeterli sayıda gerçekleştirilmesi amacıyla araç desteği sağlandı. Trafik denetleme ve kontrollerinde kullanılmak üzere tahsis edilen yeni araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi. İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç ve Manisa polis teşkilatının katıldığı törende kurban kesildi. Edilen duaların ardından 6 araç 5 motosiklet hizmete girdi.