Manisa Prime, hızla ilerliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, şehre değer ve prestij katacak Manisa Prime Projesi'nde incelemelerde bulundu. Manisa Prime'ın hızla devam ettiğine dikkat çeken Gençoğlu, kamuoyunda inşaatın durdurulduğuna yönelik olarak algı oluşturulmaya çalışıldığını; vatandaşların bu tür asılsız söylentilere itibar etmemesi gerektiğini vurguladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, hafta sonu mesaisinde Manisa Prime projesinin inşaat çalışmalarını inceledi. İncelemeler sırasında Gençoğlu'na projede sorumlu olan kontrolörler ve yüklenici firma proje müdürü Özgür Özen de eşlik etti. Şantiye alanında devam eden çalışmaları inceleyen ve işçilere kolaylıklar dileyen Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Manisa Prime Projesi hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

Pazartesi'den itibaren kat çıkmaya devam edilecek

Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, “Manisa Prime projemizde duvar imalatları, mekanik imalatlar ve elektrik tesisatı imalatları, izolasyon çalışmaları ve muhtelif dolgu imalatları devam ediyor. Duvar imalatları devam ederken, diğer taraftan katların da çıkması gerekiyor. Fakat piyasada demir tedarikinden yaşanan sıkıntı dolayısıyla, katların yükselmesine yaklaşık 15 gün ara vermiştik. Yüklenici firma Cuma günü yüklü miktarda demiri şantiyemize indirdi. Pazartesi günü itibariyle kat atma çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam edecek” diye konuştu.

"Sosyal medyada algı oluşturulmaya çalışılıyor, itibar edilmesin"

Manisa Prime inşaatının durdurulduğuna yönelik olarak sosyal medyada algı oluşturulmaya çalışıldığına dikkat çeken Gençoğlu, “Biz ihale yönetmeliği açısından Kamu İhale Kurumu'na (KİK) tabiyiz. Tüm iş ve işlemlerimizi KİK'in vermiş olduğu kararlarla yönetmekteyiz. Manisalı bir firmanın yargıya yapmış olduğu itiraz nedeniyle yargının almış olduğu bir karardan söz edilmekte, bu karar bizi bağlayıcı değil, KİK'i bağlayıcı bir karar. Yani firma KİK'i dava etmiştir. Bize KİK'ten inşaatı durdurun diye bir talimat gelmediği müddetçe, inşaatı biz durdurmuyoruz. Çünkü bizim bağlı olduğumuz teşkilat orası. Yargının KİK'e intikal eden bir kararı var. Bu yargı kararında da inşaatın durdurulması şeklinde değil, evrakların tekrar incelenmesi şeklinde olduğu bilgisine sahibiz. Bizden buranın ihalesiyle ilgili tüm evrakları istediler. Daha önce de istediklerinde göndermiştik. Herhangi bir yanlış uygulama veya sıkıntı bulmamışlardı. Şimdi tekrar evrakları inceliyorlar. Ben durdurulacağını zannetmiyorum. Biz inşaatımıza son hızıyla devam ediyoruz. Kamuoyunda yansıtılan inşaat durdu devam etmiyor söylentileri tamamen asılsızdır. Bize iş durdurulmasıyla ilgili bir tebligat geldiğinde biz zaten bu açıklamayı yaparız. Gerekli bilgileri kamuoyuyla paylaşırız. Biz bu konuyla ilgili bir beyanatta bulunmadan inşaat durdu şeklinde lanse edilmesi hoş değil” dedi.

"Manisa için, Manisalılar için çalışıyoruz"

Manisa'ya ve Manisalılara hizmet etmek için çalıştıklarını vurgulayan Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, “İşimizi yapmaya, Manisalılara hizmet etmeye çalışıyoruz. Burası da Manisalılara hizmet ettiğimiz araçlardan bir tanesi. Burası bittiğinde tüm Manisalıların faydalanacağı, ilgi göstereceği, iş ofislerinin olduğu, Manisa'nın otel ihtiyacının giderildiği çok büyük bir kompleks olacak. Organizeye gelen iş adamları Manisa'daki bir otelde konaklasın diye yapıyoruz. Daha çok işadamı ofis açsın alışveriş ve cazibe merkezi haline gelsin diye yapıyoruz. Vatandaşlarımız, Manisa'nın içerisinde ekonomik faaliyetlerin sürdürsünler diye yapıyoruz. Doğru bildiklerimizi yapmaya çalışıyoruz. Takdir Manisalıların. Ama şunu net bir şekilde ifade edeyim, Kamu İhale Kurumu'ndan işi durdurmayla ilgili bize gelmiş yazı veya talimat yok. Böyle bir talimat olduğunda kamuoyuyla paylaşırız” diye konuştu.