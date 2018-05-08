’Manisa Prime’ hızla yükseliyor

İnşaat çalışmaları hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, ”Kentin sosyal hayatına yeni bir soluk getirecek yatırımımızda inşaat çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Şuan jet grout, fore kazık ve zemin iyileştirme çalışmaları C blok için devam etmektedir. B blok zemin tabliyesi imalatı çalışmaları devam ediyor. A ve B blokta ise 1. bodrum kat betonarme imalatı devam etmektedir. Bunun yanı sıra su yalıtımı çalışmaları da sürüyor” ifadelerinde bulundu.

Projede neler var?

Dev projenin donatı alanları hakkında da bilgi veren Gençoğlu, ”5 yıldızlı ve 210 odalı otel 19 katlı olacak. İçerisinde 550 kişilik restoran, 450 kişilik balo salonu, 500 kişilik toplantı salonu, bin 500 metrekare üzerine kurulu spa güzellik merkezi ve kapalı yüzme havuzu bulunuyor. Proje içerisinde ofis kısmı 13 katlı olarak planlandı. A Plus açık ofis 10 kat olacak ve içerisinde 600 metrekarelik bürolar tasarlandı. AVM noktasında ise 14 bin metrekare kiralanabilir alan bulunuyor. Bunun 8 bin 830 metrekaresi bodrum kat, 4 bin 125 metrekaresi ise zemin katta bulunuyor. Projenin orta kısmı ise tamamen açık olacak” şeklinde konuştu.