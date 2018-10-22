Manisa Prime'da karar Manisa Büyükşehir lehine çıktı

Kurul, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşarak, itirazın reddine karar verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden ve Kamu İhale Kuruluna yapılan itiraz nedeniyle bazı yayın organlarında inşaatın durduğu yönünde iddialara konu olan “Manisa Prime Manisa Büyükşehir Belediyesi AVM, Otel, İş Merkezi ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi” projesi ihalesine yapılan itiraz, Kamu İhale Kurulu'nca karara bağlandı. Kurulun 2018/055 no'lu 10.10.2018 tarihli toplantısında ihaleye yapılan itiraz değerlendirildi.

Oybirliğiyle Ret Değerlendirme sonucunda yapılan açıklamada; “Başvuru sahibi tarafından satın alındığı iddia edilen ve itirazen şikâyet dilekçesinin ekinde sunulan İdari Şartname'nin idarece düzenlenmediğinin idarenin 25.09.2018 tarihli ve E.76622 sayılı cevap yazısında açıkça ifade edildiği, ayrıca söz konusu yazıda 09.08.2017 tarihinde gönderilen zeyilname ile Sözleşme Tasarısı'nın 23'üncü maddesinde düzenlenen isteklinin kendi malı şartının bulunduğu açıklamaların kaldırıldığının belirtildiği, dolayısıyla zeyilname öncesi ve sonrası düzenlenen İdari Şartname'nin 7.5.5'inci maddeleri arasında herhangi bir farklılığın bulunmadığı, ayrıca anılan Yönetmelik'in 16'ncı maddesinin altıncı fıkrasındaki idarece satışı yapılan doküman ile EKAP'ta hazırlanan doküman arasında farklılık bulunması halinde EKAP'ta hazırlanan dokümanın esas alınacağı hükmü de göz önünde bulundurulduğunda, başvuru sahibinin bahsi geçen iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere, Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine, oybirliği ile karar verildi” ifadeleri kullanıldı.

Kararın alınmasının ardından açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, “Dava süreci, ilgili firma ile Kamu İhale Kurumu arasında devam etmiş olup, dava sonucunda yargı, yeniden değerlendirme yapılmak üzere işlem iptali kararı vermiştir. Kamu İhale Kurumunun yeniden değerlendirmesi sonucu, yukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı gerek idare, gerekse Kamu İhale Kurumunun yapmış olduğu iş ve işlemlerin doğru olduğuna karar vererek, itirazın tekrar reddine karar vermiştir” dedi. Gençoğlu ayrıca, Manisa Büyükşehir Belediyesinin Kamu İhale Kurumunun talimatlarına göre hareket ettiğini ve Kamu İhale Kurumundan süreç içinde işin durdurulması ile ilgili hiçbir talimat gelmediğini ve çalışmaların devam ettiğini belirterek, kurumun kararını yerinde gördüklerini söyledi.