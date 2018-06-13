Manisa protokolü Başkan Ergün’ün iftarında buluştu

İftar yemeğinin ardından davetlilere hitaben bir konuşma yapan Başkan Ergün, ortak paydalarının Manisa olduğunu ve ayrım yapmadan tüm ilçelere en güzel hizmetleri ulaştırmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Haziran ayı belediye meclis toplantısının ardından protokol üyeleri, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ’de görev yapan bürokratları, Belediye Meclis Üyelerini, oda ve dernek başkanlarını, STK temsilcilerini iftar yemeğinde konuk etti. İftar yemeğine ev sahipliği yapan Başkan Ergün, konuklarını kapıda karşılayarak, hepsiyle tek tek el sıkıştı.

İftar yemeğinin ardından davetlilere hitaben bir konuşma yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah’ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerimizden eksilmesin. Bu güzel sofraların bereketinin tüten her ocakta olması en büyük duamdır. Dostluğun, paylaşmanın, kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin pekişmesine vesile olan bu mübarek günler vesilesiyle bu güzel birlikteliğimizin sonsuza kadar devam etmesini diliyorum” dedi.

“Var gücümüzle çalışıyoruz”

Manisa’nın yaşayan bir şehir olması için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Başkan Ergün, “Gerek Manisa Büyükşehir Belediyesi, gerek MASKİ Genel Müdürlüğü olarak şehrimizin her ilçesinde önemli projelerimizin birçoğunu tamamladık. Birçok projemiz de hızla devam ediyor. Manisamızın yaşayan bir şehir olması, altyapı ile ilgili herhangi bir sorununun kalmaması ve gelecek 15-20 yılının planlanmış olması için var gücümüzle hizmet ediyoruz” dedi.

Manisa’nın merkezinde ciddi bir asfalt çalışması başlattıklarını belirten Başkan Ergün, “Geldiğimiz noktada 60 bin metrekarenin üzerinde yaptığımız asfaltlama çalışmasıyla şehir merkezindeki yol kalitemizi en iyi seviyelere çekmiş bulunuyoruz. Tabi bu çalışmalar bir ihtiyaçtı ve yapılması gerekiyordu. Çünkü bozulan yollarda araçlar maddi hasar görüyor aynı zamanda trafik kazası olma ihtimali de artıyordu. Buna mahal vermemek adına bu çalışmaları yaptık. Bildiğiniz gibi, yıl içerisinde şehrimiz trafiğine katılacak olan elektrikli otobüslerimizle birlikte toplu ulaşımda kökten bir değişime imza atmış olacağız. Buna bağlı olarak yolların kalitesini de yükselterek herhangi bir olumsuzluk yaşanmamasını hedefledik. Bu vesileyle yenilenen yolların kazasız belasız, güzel bir şekilde kullanılmasını diliyorum” dedi.

Sorumluluk alanlarında bulunan yollarda 19 milyon 855 bin 643 metrekare asfaltlama yaptıklarını da dikkat çeken Başkan Ergün, “Asfalttan söz açmışken kısaca 2014 yılından bu yana yaptığımız çalışmalar hakkında kısa bir bilgi de vereyim. Sorumluluk alanımızda bulunan yollarda 19 milyon 855 bin 643 metrekare asfaltlama yaptık. Kilometre bazında ifade edecek olursak 3 bin 383 kilometrelik yolu asfaltla buluşturarak önemli bir rekora imza attık. Ekiplerimiz ilimiz genelinde yoğun bir çalışma yaparak, yollardaki güveni inşa etmeye devam ediyor” ifadelerinde bulundu.

Manisa’nın ihtiyacı olan ve şehrin marka değerine katma bir değer sağlayacak projeleri önemsediklerini de vurgulayan Başkan Ergün, yapımı devam eden dev yatırımlar hakkında bilgi vererek, “Manisamız merkezinde dev projemiz Saruhan Otel yanındaki Manisa Prime Otel, AVM ve İş Merkezleri projemiz artık yükselmeye başladı. Manisa’nın ihtiyacı olan ve şehrimizin marka değerine katma bir değer sağlayacak bu projeyi önemsiyoruz. İnşallah açılışını da hep birlikte görmek bizlere nasip olur. Aynı şekilde Eski Garaj Yeni Proje adlı Yeni Hizmet Binası Kültür ve Yaşam Merkezi projemizde de çalışmalar sürüyor. Her ne kadar bu projemizi yalnızca belediye binası yapıyormuşuz gibi bir kara propaganda yapmaya çalışsalar da, bunun böyle olmadığını inşallah tamamlandığında herkes görecek” dedi.

“Kavşak projeleri bir bir hayata geçiyor”

İl genelinde ihtiyaç duyulan yollarda kavşak projelerini de bir bir hayata geçirdiklerini belirten Başkan Ergün, “Geçtiğimiz Cuma günü Turgutlu’da yapımını başlattığımız ve Türkiye’nin en uzun battı-çıktı kavşaklarından bir tanesi olan D96 yolundaki kavşak projemizin 1. Etabını hayırlısıyla hizmete açtık. O bölgede trafik açısından yaşanan sıkıntılar inşallah artık tarihe karışıyor. Gerçekten güzel bir proje ve Turgutlu’muzun olsun, o yolu kullanan vatandaşlarımızın olsun ihtiyaç duyduğu bir projeyi 75 milyon lira gibi bir yatırımla şehrimize kazandırmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Hayırlı uğurlu ve kazasız belasız kullanılması en büyük temennimiz. Alaşehir, Ahmetli ve Salihli kavşaklarımızda da bu çalışmalarımız hızla devam ediyor” diye konuştu.

Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak adına çevreci yatırımlarımıza da ağırlık verdiklerini vurgulayan Başkan Ergün, “Bu noktada aldığımız ödüllerle yaptığımız yatırımlarla öncü bir belediye olduğumuzu söylesem, herhalde abartmış olmam. Uzunburun katı atık bertaraf tesisleri ile şehrimizin 40 yıllık vahşi depolama sorununu bitirmiştik. MASKİ Genel Müdürlüğümüz kanalıyla da atık su arıtma tesisleri inşa ederek, gelecek 25-30 yılın planlamalarını yapıyoruz. Turgutlu, Gördes ve Soma’da bu tesislerimizi tamamlayıp faaliyete aldık. Manisa merkezindeki inşaatı devam eden atık su arıtma tesisinde ise hatların bağlantıları yapılıyor. İnşallah bu yılın sonuna kadar tamamlayıp, bu tesisimizi de hayata geçirirsek, Manisa’mızın çok önemli bir eksiğini daha tamamlamış olacağız” dedi.

“Ayrım yapmıyoruz”

Ortak paydalarının Manisa olduğunu ve ayrım yapmadan tüm ilçelerimize en güzel hizmetleri ulaştırmak için çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Ergün, “İlimiz genelinde uygulamaya geçirdiğimiz prestij caddeleriyle, sokak sağlıklaştırma çalışmalarıyla, yol ve meydan düzenlemeleriyle yaşayan bir Manisa inşa etmek için çalışıyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve kadınlarımızın yararlanacakları eğitim alanları; dar gelirli kardeşlerimizin faydalandığı gıda bankaları, evde bakım hizmetleri; sanatsever hemşehrilerimiz için ortaya koyduğumuz etkinliklerimiz; engelli vatandaşlarımıza desteklerimizle yüzleri gülen, mutlu ve huzurlu bir Manisa için de yoğun bir çaba sarf ediyoruz. İstiyoruz ki, altyapısı ve üst yapısı bitmiş, modern yollarda, modern geçitlerde, modern ulaşım araçlarında gündelik işlerini yapan hemşehrilerimizin yüzleri hep gülsün. Bunun için çalıştık, bunun için çalışıyoruz ve bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Daha yapacak çok işimiz var. Tüm çalışmalarımızı tek tek sayarak vaktinizi almak istemiyorum. Hepimizin ortak paydası Manisa. Yaşadığımız, nefes aldığımız, havasını soluduğumuz bu güzel şehrimize bir çivi bile çakan kim varsa Allah onlardan razı olsun. Bu düşünceyle hareket ediyoruz ve bu şehre hizmet etmek için makamlarda bulunan herkesin de bu düşüncede olduğuna yürekten inanıyorum. Ayrım yapmadan tüm ilçelerimize en güzel hizmetleri ulaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İftar yemeğine katılan tüm konuklara teşekkür eden Başkan Ergün, “Tuttuğumuz oruçların ve yaptığımız ibadetlerin Allah katında kabul olmasını niyaz ediyorum. Allah nasip ederse 3 gün sonra Ramazan Bayramı. Ben şimdiden Ramazan Bayramınızı kutluyor, her günümüzün bayram tadında geçmesini diliyorum. Sağ olun, var olun” ifadelerini kullandı.