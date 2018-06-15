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15 Haziran 2018 15:45

Manisa protokolü bayramlaştı

Manisa protokolü, Manisa Valiliği tarafından Polisevinde düzenlenen bayramlaşma programında bir araya geldi.

Manisa protokolü bayramlaştı

15 Haziran 2018 15:45

Polisevindeki programın ardından protokol üyeleri il merkezinde iki huzurevini de ziyaret ederek, yaşlıların bayramını kutladı ve hayır dualarını aldı.


Manisa protokolü Polisevinde düzenlenen resmi bayramlaşma programında bir araya geldi. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer protokol üyeleriyle bayramlaşıp bir süre sohbet etti. Vali Güvençer, Ramazan Bayramı’nın huzur ve güven ortamında geçirilmesini temenni ederek, bayramların insanların kaynaşmasına vesile olan müstesna günler olduğunu söyledi.


Bayramlaşma programına CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Güven Dere, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can Albay, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, CHP İl Başkanı Semih Balaban, siyasi partilerin temsilcileri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.


Polisevindeki bayramlaşmanın ardından protokol üyeleri Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmail Muammer Cider Huzurevi ve Vakıf Huzurevindeki yaşlıları ziyaret ederek ham bayramlarını kutladı hem de hayır dualarını aldı. Vali Güvençer İsmail Muammer Cider Huzurevi çıkışında mahalledeki çocuklarla da bayramlaşarak harçlık ve çikolata ikramında bulundu.




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