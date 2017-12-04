Manisa protokolü, G.Manisaspor için toplandı

Lig takımlarından Grandmedical Manisaspor’un yaşadığı mali kriz ve ligdeki kötü gidişat için bir araya geldi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay koordinasyonunda Manisa protokolü son zamanlarda kötü günler geçiren G.Manisaspor için toplandı. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, CHP Manisa İl Başkanı Halil Tokul, MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ertuğrul Aytaç ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla Manisaspor’un son durumu masaya yatırıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası 3 milletvekili birlikte fotoğraf verdi. Toplantının içeriğiyle ilgili bilgi verilmezken, kısa bir konuşma yapan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, "Uzun zamandan beri Manisaspor gündemimizdeydi. Şartlar bugün müsait oldu. Biz vekillerimizle Ankara’da bu durumu uzun zamandan beri istişare ediyoruz. Bugün ilk defa Manisa’da toplandık. Ankara’da 3 vekilimizin de gündeminin ilk 3 maddesi içerisinde Manisaspor yer alıyor" dedi.

Manisaspor’dan başka bir gündemleri olmadığını söyleyen CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, "Bu konu hakkında bir tek şey söylenebilir; Manisaspor’da ve Manisa’dan başka bir gündemimiz yok. Üçümüz de Manisa sevdalısı insanlarız. Üç partinin de sonuçta seçmenleri de burada. Manisaspor için gelecekte birlikte olumlu adımlar atmak için bir ön görüşme yaptık" diye konuştu.

Manisaspor’un daha iyi yerlere gelebilmesi için görüşmeler yaptıklarını söyleyen MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ise, "Gündemimiz tamamen Manisasporla ilgili. Daha iyi ve hak ettiği bir konumda olması için el birliğiyle Manisaspor’u daha iyi bir konuma taşımaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.