Manisa protokolü polisevinde bayramlaştı

Törene kısa bir süre önce askeri birlikte yaşanan gıda zehirlenmesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından görevden alınan 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Şefik Güvenç’in yerine ataması yapılan Albay Güven Dere de katıldı.

Manisa Polisevinde gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ile Manisa 1. Eğitim Tugay Komutanı Güven Dere ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü misafirlerini kapıda karşılayarak bayramlarını kutladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından askeri birlikte yüzlerce askerin zehirlenmesi sonrası görevden alınan Albay Şefik Güvenç’in yerine atanan Albay Güven Dere de ilk kez bayram kutlamasında protokoldeki yerini almış oldu.

Bayramlaşma programında bir açıklama yapan Vali Güvençer şunları söyledi:

“Gündelik hayatın bütün telaşını yine hakeza süregelen hayatın bütün olağan sıkıntılarına rağmen muhteşem bir Ramazan’ı geride bırakıp Allah’a çok şükür hak etmiş insanlar olarak bayrama kavuştuk. Bugün bayramın da özel bereketi ile yüzlerimiz gülüyor. Bayramlaşma vesilesiyle dostlarımızla el ele verdiğimizde, yanak yanağa verdiğimizde birbirimizden kuvvet bulduk, bayramı çok daha iyi hissettik. Bu bayram coşkusuyla milletime, hemşehrilerime duyduğum sevgi bir kat daha artmış olarak öncelikle Manisa’dayız, Manisalı kardeşlerime, bütün Türk milletine ve İslam Aleminin Ramazan Bayramını yürekten kutluyorum. İnşallah bayramda zenginleşen ve birbirimize güç veren bu sevgi bayramdan sonra da pekişerek devam eder, birbirimizden güç alarak, omuz omuza, el ele her türlü sorunu yenip aydınlık geleceğimize doğru yürürüz. Bayramlar deyince aklımıza sevdiklerimiz geliyor, borçlu olduklarımız geliyor. Her şeyden önce sevgi ve saygı duyduklarımız geliyor. Ama borç deyince öncelikle şehitlerimize anmadan geçemiyoruz. Bugün vesilesiyle bugün bayramı alnı açık başı dik özgür Türk yurttaşları olarak kutlarken bu özgürlüğü kendilerine borçlu olduğumuz şehitlerimizi bütün Türk milleti adına ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına minnetle, şükranla, rahmetle yad ediyorum. Şehit yakınlarımızın acılarını bir kez daha onlarla paylaşarak, Türk milleti adına onlara metanet, kolaylık, sabır ve ömür bereketi diliyorum. İnşallah her günümüz bayram neşesinde geçsin. Ülkemiz sevgi çiçekleriyle donansın.”

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen bayramlaşma programına Manisa 1. Eğitim Tugay Komutanı Güven Dere, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Manisa İl Jandarma Komutanı Albay Özcan Kaplan, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, vali yardımcıları, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri ve STK başkan ve temsilcileri katıldı.