Manisa protokolünden Ramazan Bayramı mesajı

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Yaşar Coşkun Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

25 Haziran Pazar günü kutlanacak olan Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayınlayan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, "Bayram’a kavuşmanın sevinci ile birbirimizi daha çok sevdiğimiz ve saygı duyduğumuz bu özel günlerde, Ramazan Bayramını fırsat bilerek, milletçe kardeşliğimizi pekiştirip, dargınlıkları ve kırgınlıkları bir tarafa bırakarak, huzur içerisinde yaşamaya özen göstermeli, Ramazan ayı boyunca edindiğimiz güzel alışkanlıkları yaşamın her anında devam ettirmeliyiz. Bayram tatilinde trafiğe çıkacak vatandaşlarımızın özellikle hız yapmamalarını, trafik kurallarına azami riayet etmelerini ve bayram sevinçlerinin acıya dönüşmemesini temenni ediyorum" dedi.

"Tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, mesajında şunlara yer verdi: “Bayramlar, İslam kültüründe birliğin, beraberliğin, kardeşliğin pekiştiği önemli zamanlardır. Bu önemli günlerde dargınlıklara son verilmesi, büyüklerin ziyaret edilmesi, yetimlerin ve yoksulların sevindirilmesi gerektiği dini kaynaklarda ve Hadis-i Şeriflerde çokça vurgulanmıştır. İnşallah bu bayramı da buna uygun yaşamak bizlere nasip olsun. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bayramda vatandaşlarımızın huzurlu ve mutlu bayram geçirmesi için ekiplerimiz görev başında olacak. Bu duygularla tüm hemşerilerimin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, her günümüzün bayram tadında geçmesini diliyorum”

"Trafik kurallarını çiğneyerek hayatınızı zindan etmeyin"

Yayınladığı mesajında Ramazan Bayramını tatil olarak değil yakın akrabalarla birlik olarak geçilmesi gerektiğini söyleyen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Bayrama huzur ve güven içinde ulaşan herkes, Rabbin yüce katında bayramı hak ettiği halde çeşitli sebeplerle bayramı bayram gibi yaşayamayacak olanların, bizden bayram sevinci beklediğini unutmayalım. Kalbimizdeki sevinci, hayatımızdaki huzuru onlara da taşıyalım. Mahzun gönüllere sevinç ve mutluluk tattıralım. Barışı, kardeşliği, birlik ve beraberliği büyütelim. Eşlerimize, çocuklarımıza, anne- babamıza, hısım ve akrabalarımıza, komşularımıza bayramlık haklarını eksiksiz verelim. Gönül kapılarımızı biçarelere, mültecilere, yetimlere, yaşlılara, kimsesizlere, şehitlerimizin emanetlerine açalım. Trafik kurallarını çiğneyerek bayramı ve hayatı kendimize, sevdiklerimize ve başkalarına zindan etmeyelim. Bayram tatil değildir; sevgiyi, dostluğu ifşa etmek, gönülleri ihya etmek ve Allah’ın rızasını almak için bir fırsat zamanıdır. Evveli gitti, sonrasına erişemeyebiliriz, an bu an iyi değerlendirmeliyiz" dedi.

Başkan Çerçi’den bayram mesajı

Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayınlayan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, "Bayrama ermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bütün bayramlar gibi bu bayramında memleketimize ve tüm inananlara hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Bu bayramda da büyüklerimizi, kimsesiz vatandaşlarımızı unutmayalım. Onları ziyaret ederek hayır dualarını alalım. Bu duygu ve düşüncelerle başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada barış ve kardeşliğin hâkim olmasını temenni ediyor; her günü bayram tadında yaşamayı diliyorum" dedi.

Başkan Şirin Ramazan Bayramını kutladı

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ise yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Turgutlu’nun gönül sofralarında bir araya geldiğimiz, birlik, beraberlik, sevgi ve hoşgörü etrafında buluştuğumuz 11 ayın sultanı Mübarek Ramazan ayını uğurlamanın manevi hüznünü, ibadetlerimizi ve Yüce Allah’a karşı görevlerimizi yerine getirebilmiş olmanın da hazzını yaşarken, yeni bir bayrama daha ulaşıyoruz. Buluşmanın, barışmanın ve beraberliğin öğütlendiği; küslüğün, dargınlığın ve ayrı düşmenin yerildiği bu mukaddes dönemde; büyükleri hürmetle hatırlamanın, küçükleri içtenlikle sevmenin, her yaş ve düzeyde karşılıklı muhabbet yolları inşa etmenin sırrına Ramazan Bayramı ile erişmekteyiz. Bu bayramda bayram sevincini sevdiklerinden ayrı yaşayan, sıla özlemi çeken vatandaşlarımıza selam ve sevgilerimi ileterek, vatan ve millet uğruna aramızdan erkenden ayrılan şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, kıymetli şehit ailelerimizin bayramlarını dualarımla birlikte tebrik ediyorum" dedi.

"Toplumsal ve huzurun egemen kılınmasına vesile olsun"

Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınlayan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Bizi millet yapan ve kardeşçe bir arada yaşamamızı sağlayan ortak manevi değerlerin, yalnızca bu ay ve Ramazan Bayramı ile sınırlı kalmayarak, birlik ve beraberliğimizin, toplumsal huzurumuzun ve barışın egemen kılınması en büyük temennimdir. Yüce Allah tutuğumuz oruçları kabul etsin. İftar ve sahur sofralarındaki bereketi daim kılsın. Ramazan sevincini ve bayram neşesini başta ailemiz olmak üzere, tüm eş dost, akraba ve dostlarımızla yaşamayı nasip etsin. Bayram günlerinin paylaşma ruhunu, uzakta olanların kavuşma sevincini ve bayramlaşma muhabbetini doyasıya yaşayalım. Dargınlıkları, kızgınlıkları, küskünlükleri bir tarafa bırakarak birlik ve beraberliğimizi daim kılmak adına bayramın manevi havasına uygun davranalım. Bu vesileyle başta milletimizin huzuru için evlatlarını vatan toprağına kurban veren şehit ailelerimiz olmak üzere, gazilerimizin, çocuklarımızın, gençlerimizin, devamlı nöbette olan itfaiyecilerimizin, emniyet ve jandarma ekiplerimizin, sağlık çalışanlarımızın ve tüm Salihli halkımızın mübarek Ramazan Bayramı’nı kutluyorum" dedi.

Başkan Karaçoban’dan bayram mesajı

Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, ise Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında "Hayır, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan ayını dolu dolu geçirmenin mutluluğu içindeyiz. Şimdi ise her türlü dayanışma ve yüce duygunun tezahür ettiği, sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı, dargınların barıştığı, kucaklaşmanın yaşandığı bir Ramazan Bayramına daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar; kardeşliğin pekiştiği, sevgi, saygı ve hoşgörü duygularının güçlendiği önemli günlerdir. Bayramlarımız, günümüz dünyasında yaşanan olumsuzlukların bir gün son bulacağına dair daha yaşanabilir bir dünya, aydınlık bir geleceğin tesis edilmesi adına umutlarımızı yeşerten, kuşaktan kuşağa aktarılan insanlık mirasıdır. Ramazan bayramının tüm kavgaların, kırgınlıkların, savaşların bitmesine vesile olmasını diler; Ramazan Bayramının, öncelikle Ülkemize ve Tüm Dünyaya Barış ve Huzur, Getirmesini Temenni eder, Küçüklerin büyüklerini unutmadığı, dargınların barıştığı, kırgınlıkların unutulduğu ve dostlukların yeşerdiği bir bayram temennisi ile tüm Alaşehirli hemşerilerimin ve İslam aleminin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutlar; sağlık, mutluluk dolu günler dilerim" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Ramazan Bayramı’nın sevgi, dostluk ve kardeşliğe vesile olmasını dileyerek, "Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in, hadis-i şerifinde belirttiği gibi ‘Akarsuyun kenarında bile olsan, suyu israf etme!’ öğüdünü kendimize rehber edindik. Asırlar sonra bu hadisin önemini çok daha iyi anlıyoruz. Su, insanlığın en büyük yaşam kaynağıdır. Su, paha biçilemez bir mirastır. Bizim de bu mirası bizden sonraki nesillere aktarmak başlıca görevlerimizdendir. Çocuklarımıza daha mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir gelecek bırakmak istiyorsak suyumuza sahip çıkmalı ve onu korumalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan Bayramı’nın Manisalı vatandaşlarımız ve tüm İslam Alemi için hayırlara vesile olmasını diliyor, birlik ve beraberlik içinde; terör, acı ve gözyaşı olmayan nice bayramlar yaşamayı umut ederek, ülkemize ve milletimize hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.