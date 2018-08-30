Manisa Rafet El Roman ile coştu

Manisa’da Forum Magnesia Alışveriş Merkezi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Rafet El Roman konser verdi. Forum Music Fest 90’lar isimli özel organizasyon kapsamında ünlü sanatçı Rafet El Roman, sevilen şarkılarını Manisalı hayranları için seslendirdi. Yaklaşık 1 saat sahnede kalarak şarkılarını genç hayranları ile birlikte söyleyen El Roman, konser sonrası Manisalı sevenlerine teşekkür etti.

Mesir anısını ilk kez anlattı

Ünlü sanatçı Rafet El Roman konserin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. 24 yıllık kariyerinde 10 defaya yakın Manisa’ya geldiğini kaydeden Rafet El Roman, mesir macunu festivalini mısır festivali sandığını anısını anlattı. El Roman, “Hiç unutmam ilk çıktığım yıllarda festival festival diyorlar ama benim aklımda mesir değil, mısır kalmış. Sahneye çıktığımda işte mısır festivali kutlu olsun falan dedim. Herkesi bir kahkaha tufanı tuttu. Ondan sonra dediler abi mısır değil, mesir macunu festivali. Bende düşündüm. Mısır macunu yiyilir mi diye. Hatta aklımın ucundan da bir sürü şey geçiyordu. Paylaşayım dedim” diye konuştu.

Açıklamanın ardından Forum Magnesia Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Özgür Tekdemir, Rafet El Roman’a mesir macunu hediye etti.