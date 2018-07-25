Manisa sağlığı masaya yatırıldı

Necip Yemenici başkanlığında Manisa Kamu Hastanelerinin tıbbi cihaz, personel durumu ve mali tablolarının görüşüldüğü toplantı düzenlendi.

Manisa’da sağlık hizmetlerinin daha iyi yürütülebilmesi için çalışmalarını sürdüren Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Manisa Kamu Hastanelerinin tıbbi cihaz, personel durumu ve mali tablolarının görüşüldüğü toplantı düzenlendi. Toplantıda konuşan Necip Yemenici, "Ülkemiz son 15 yılda sağlık alanında çok önemli gelişmelere imza attı. Yeni hastaneler, yeni tıbbi cihazlar, Cumhurbaşkanımızın ’Hayalim’ dediği şehir hastaneleri gibi harika projeler bir bir hayata geçti. Devlet vatandaşının sağlığına önem verince halkımız da bu gelişmeler neticesinde sağlığına daha çok önem vermeye, özen göstermeye başladı" diye konuştu.

Hastane başhekimleri ve yöneticileriyle çeşitli istişarelerde bulunan Sağlık Müdürü Yemenici, hastanelerin tıbbi cihaz, mali tabloları ile personel durumu hakkında Kamu Hastaneleri Başkanı Uzm. Dr. Ayhan Korkmaz’dan ve hastane başhekimlerinden detaylı bilgi aldı. Hastanelerin çeşitli ihtiyaçları konusunda talimat veren Yemenici bu yıl içerisinde taşınacak Manisa Devlet Hastanesi ve Merkezefendi Devlet Hastanesinden kalan cihazların ilçe hastanelerine verilmesi konusunda çalışma yapılmasını istedi.

Yöneticilere mesai mefhumu düşünmemelerini isteyen Yemenici, özellikle başhekimlerden hastanelerine zaman ayırmalarını, akşam nöbette personelleri ve hastaları ziyaret etmelerini, çalışanların ve hastaların sıkıntılarını yakından takip etmeleri gerektiğini ifade etti. Sabah 8 akşam 5 çalışan yöneticinin verimli olamayacağına değinen Yemenici, "Bizim işimiz belki de akşam 5’ten sonra başlayacak. Biz sağlık yöneticilerinin görevi 24 saattir her zaman çalışanlarımızın ve hastalarımızın yanında olmalıyız, hastanelerimizin neyi eksik, neye ihtiyacı var her şeye hakim olmalıyız" dedi.

Merkezefendi Devlet Hastanesi’nin tamamen bittiğini fakat soğutma sisteminde yaşanan ses izolatörü sorununun mahalle sakinlerine rahatsızlık vermemesi için çalışma yapıldığını, bu sorunun çok kısa sürede çözüleceğini ve taşınma işleminin yakın zamanda yapılacağı bilgisini veren Yemenici, Şehir Hastanesinin yılın ikinci yarısına kadar biteceğini ve merkezde bulunan iki hastanenin yeni hizmet binalarına kavuşmalarıyla Manisa sağlığının daha da güçleneceğini açıkladı.