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14 Ağustos 2018 13:15

Manisa Sağlık-Sen’den kadınlara özel liderlik eğitimi

Sağlık-Sen Manisa Şubesi ile Zafer Kalkınma Ajansı arasında yapılan protokol kapsamında 32 kadın sağlık çalışanına, örgütsel temsil ve yönetim becerileri konusunda eğitim verildi.

Manisa Sağlık-Sen’den kadınlara özel liderlik eğitimi

14 Ağustos 2018 13:15


Manisa İl Sağlık Müdürlüğünün desteğiyle Sağlık-Sen organizasyonunda hazırlanan ve Zafer Kalkınma Ajansı 2017 yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan, "Örgütsel Temsil ve Yönetimin Temelleri ile Kadının Statüsündeki Değişim" projesi Manisa’da başladı. Proje ile 32 kadın sağlık çalışanı, 3 gün boyunca 5 saat olmak üzere toplamda 15 saat uygulamalı eğitim ve danışmanlık hizmeti alıyor. Proje kapsamında eğitimler, Dr. Naci Çuhacı ve Prof. Dr. Özlem Çakır tarafından veriliyor. Eğitimlerde temel sendikacılık ve örgütlenme stratejileri, yönetim yaklaşımları- sağlık yönetimi, geleneksel ve modern yönetim yaklaşımları, yönetim kararları- liderlik ve stratejik yönetim konuları anlatılıyor. Eğitime katılan kadınlara ayrıca, çalıştıkları birimlerdeki yönetici ve üst yöneticileri ile yönetim süreçleri ve kadın çalışanların pozisyon ve rolü üzerine istişarelerde bulunuluyor. Sağlık-Sen Manisa Şube Mustafa Irgatoğlu, projeyi Manisa Kadınlar Komisyonu ile birlikte hayata geçirdiklerini ve kurumlarda yönetimsel anlamda eğitim alınarak, profesyonel olunmasının 21. yüzyıl yöneticiliği için önemli bir adım olduğunu belirtti.




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