Diğer
Kategoriler
09 Mayıs 2018 14:55

’Manisa sana kanım feda’ kampanyasına Saruhanlı’dan destek

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Manisa Kan Bağış Merkezi işbirliğinde başlatılan ’Manisa sana kanım feda’ kampanyası kapsamında Saruhanlı Anadolu Lisesi’nde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Işık, şube müdürleri ve öğretmenler Manisa Kan Bağış Merkezi görevlilerine kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdi.

’Manisa sana kanım feda’ kampanyasına Saruhanlı’dan destek

09 Mayıs 2018 14:55


Türk Kızılayı Manisa Kan Bağış Merkezi ile Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ’Manisa sana kanım feda’ projesi kapsamında Saruhanlı Anadolu Lisesi’nde müdürler, öğretmenler ve öğrenciler kan bağışında bulundu.


Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Manisa’nın kan sorununa destek vermek amacıyla Türk Kızılayı Manisa Kan Bağış Merkezi ile beraber il genelinde uygulanan ’Manisa Sana Kanım Feda’ projesi kapsamında Saruhanlı’da da kan bağışı yapıldı. Proje ile Manisa’daki bin 130 okulda idareciler, öğretmenler ve veliler tarafından kan bağışının bir gelenek haline getirilmesi, bununla ilgili seminerler düzenlenmesi ve belli noktalarda oluşturulacak kan bağışı merkezlerinde kan bağışının sağlanması amaçlanıyor.



Nardal’dan bağışçılara teşekkür


Projeye katkı vermek amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Işık da kan bağışında bulundu. Türk Kızılayı Manisa Kan Bağış Merkezi Müdürü İsmet Nardal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Işık’a, Saruhanlı Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Faruk Karakayış’a, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere yapmış olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
28
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç