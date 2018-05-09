’Manisa sana kanım feda’ kampanyasına Saruhanlı’dan destek

Türk Kızılayı Manisa Kan Bağış Merkezi ile Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ’Manisa sana kanım feda’ projesi kapsamında Saruhanlı Anadolu Lisesi’nde müdürler, öğretmenler ve öğrenciler kan bağışında bulundu.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Manisa’nın kan sorununa destek vermek amacıyla Türk Kızılayı Manisa Kan Bağış Merkezi ile beraber il genelinde uygulanan ’Manisa Sana Kanım Feda’ projesi kapsamında Saruhanlı’da da kan bağışı yapıldı. Proje ile Manisa’daki bin 130 okulda idareciler, öğretmenler ve veliler tarafından kan bağışının bir gelenek haline getirilmesi, bununla ilgili seminerler düzenlenmesi ve belli noktalarda oluşturulacak kan bağışı merkezlerinde kan bağışının sağlanması amaçlanıyor.

Nardal’dan bağışçılara teşekkür

Projeye katkı vermek amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Işık da kan bağışında bulundu. Türk Kızılayı Manisa Kan Bağış Merkezi Müdürü İsmet Nardal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Işık’a, Saruhanlı Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Faruk Karakayış’a, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere yapmış olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti.