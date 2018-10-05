'Manisa sana kanım feda' projesi devam ediyor

Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi ve Manisa Kızılay Kan Merkezi tarafından okullarda hayata geçirilen 'Manisa sana kanım feda' kan bağışı projesi bu yılda devam ediyor. Proje kapsamında hem ilk bağışçı hem de kadın bağışçı sayısında büyük artış yaşanması projenin başarısını da gözler önüne serdi.

Manisa İl Milli Eğitim AR-GE Birimi ve Manisa Kızılay Kan Merkezi tarafından koordine edilen 'Manisa sana kanım feda' projesi 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılışı Murat Germen Ortaokulunda yapıldı. Açılışa Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Necmettin Okumuş, Manisa Kızılay Kan Merkezi Müdürü İsmet Nardal, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, İl Milli Eğitim ve Kızılay şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Murat Germen Ortaokulu Müdürü Uğur Uyarlar böyle bir projenin başlangıcının kendi okullarında yapılmasından dolayı gurur duyduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Projede elde edilen sayılar verileri paylaşan Manisa Kızılay Kan Merkezi Müdürü İsmet Nardal proje ile ilgili sayısal bilgiler vererek desteklerinden dolayı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve eğitim camiası çalışanlarına çok teşekkür etti. Proje kapsamında 7 bin 219 ünite kanın toplandığını kaydeden Nardal, kadın bağışçı sayısının Türkiye'de yüzde 14 civarında olduğunu, bu oranın proje kapsamında alınan kanlardan sonra yüzde 39'a ulaşmış olmasının çok önemli bir başarı olduğunu söyledi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Necmettin Okumuş Batman Gercüş'te şehit olan askerlerin ailelerine ve milletimize başsağlığı dileyerek konuşmasına başladı. Hain saldırı sırasında yaralı askerler de bulunduğunu belirterek, bu tip durumlarda kanın ne kadar acil bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Yaralı askerlere de acil şifalar diledi ve projenin ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptı.

Son olarak Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik yaptığı konuşmada, “Böyle güzel bir projenin içinde yer aldığı için Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve gözbebeğimiz Kızılay'a çok teşekkür ederiz. Şehzadeler Belediyesi olarak da projenin her zaman için destekçisi olacağız” dedi. 15 Temmuz hain darbe girişimine de vurgu yapan Ömer Faruk Çelik, "O gece canlarını hiç düşünmeden feda eden yiğitler, ihtiyaç olduğunda genci, yaşlısı, kadını, erkeği ile şanlı ecdadın torunları olarak seve seve canlarını vermeye hazır olduklarını gösterdi. Canını verenler elbette bu vatan için kanını vermekten imtina etmeyecektir. Yeter ki ülkemiz ayakta kalsın." diyerek sözlerini tamamladı.

Açılış konuşmalarının ardından Murat Germen Ortaokulu, Murat Germen İlkokulu ve İstiklal İlkokulu velileri yeni eğitim öğretim döneminin ilk kan bağışlarını yapmak için kuyruk oluşturdu. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve protokol üyeleri kan veren velileri ziyaret ederek katkılarından ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.