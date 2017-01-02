Manisa Saruhanlı’da PTT aracı takla attı

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde bir PTT aracı, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Takla atan ve yan yatan aracın şoförü yaralandı.

Kaza, Saruhanlı ilçesine bağlı Alibeyli Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Alibeyli Mahallesi’nden Saruhanlı istikametine gitmekte olan 06 FA 3532 plakalı PTT aracı, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada PTT aracının şoförü yaralanırken, çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yan yatan araç çekici vasıtasıyla çekildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.