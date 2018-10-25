Manisa Şehir Hastanesi 30 Ekim'de açılıyor

Türkiye'nin sağlık alanında yaptığı en önemli yatırımlardan biri olan şehir hastanelerine bir yenisi daha ekleniyor. Yapımı tamamlanan 558 yatak kapasiteli Manisa Şehir Hastanesi 30 Ekim'de hizmet vermeye başlayacak.

Son teknoloji ürünü sağlık envanterleriyle donatılan Manisa Şehir Hastanesi 27 Ekim'de acil servis, 30 Ekim'de ise poliklinik hizmeti vermeye başlayacak. 558 yatak kapasiteli hastane özellikleriyle adeta beş yıldızlı otel konforunu aratmayacak. 173 bin metrekare kapalı alana sahip hastanede, acil hasta nakilleri için helikopter pisti yer alacak. 122 yoğun bakım yatağı, 19 ameliyathane, 16 fizik tedavi ve rehabilitasyon yatağı, 224 tek kişilik, 96 çift kişilik hasta odası yer alacak. Hastanenin açılışına sayılı günler kala sağlık tesisini incelemede bulunan Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Rahmi Kılıç, amaçlarının kaliteli sağlık hizmeti olduğunu vurgulayarak, "Gebelerimizin sağlıklı doğum yapabilmesi için 10 adet sancı odası bulunacak. Tesisimizde otopark sorunu oluşmaması için de bin 448 araç kapasiteli otopark yer alacak" dedi.

Hastanenin bölge halkına geniş hizmet sunacağına değinen Kılıç, "Toplam 174 adet poliklinik odası ile hizmet verilecek. Manisa Devlet Hastanesi ve Merkez Efendi Devlet Hastanesinden, Çocuk Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kardiovasküler Cerrahisi Klinikleri ve Anjio birimleri şehir hastanesine taşınacak" dedi.

Açılış öncesinde Genel Müdür Kılıç ile birlikte Genel Müdür Yardımcısı Naim Ata, daire başkanları Sayit Çelebi, Bilgen Bağcı Aydın, Dr. Abdullah Şeker, Dr. Cihan Döğer, Hüseyin Dalgalı ve Mustafa Taşkın ile Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenci katıldı.