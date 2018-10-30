MANİSA (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hayalim' olarak nitelediği şehir hastanelerinden biri olan 558 yatak kapasiteli Manisa Şehir Hastanesi, hasta kabulüne başladı. Dev hastane, son teknolojiye sahip cihazları, konforlu hizmet binası ve güler yüzlü sağlık ekibiyle ilk günden takdir topladı.

Sağlık Bakanlığının kamu-özel işbirliği modeli ile yapımını tamamladığı 558 yatak kapasiteli Manisa Şehir Hastanesinin 27 Ekim'de hizmete giren acil servisin ardından poliklinikler servisleri de bugün itibariyle vatandaşlara açıldı. Sabah 09.00'dan sonra hastaları kabul eden hastanede, hastaların poliklinikleri rahat bulabilmesi için yol sorma personeli görev alırken, gelen hastalar karanfille karşılandı. Yaşlı ve yürümekte zorluk çeken hastalar için akülü sandalye hizmetinin de verildiği hastanede, hastalar için her türlü kolaylık sağlanıyor. Dev sağlık kompleksinde vatandaşlar için ayrıca yürüyen bantlar da bulunuyor.

558 yatak kapasiteli Manisa Şehir Hastanesi özellikleriyle adeta beş yıldızlı otel konforunu aratmıyor. 1 milyar 600 milyon TL yatırım bedeliyle yapımı tamamlanan 173 bin metrekare kapalı alana sahip hastanede, acil hasta nakilleri için helikopter pisti yer alırken, 122 yoğun bakım yatağı, 19 ameliyathane, 16 fizik tedavi ve rehabilitasyon yatağı, 224 tek kişilik, 96 çift kişilik hasta odası bulunuyor. Ayrıca 4 katlı bin 500 araçlı otopark yer alıyor.

AK Parti'li Baybatur, protokole hastaneyi gezdirdi

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur'un öncülüğünde Manisa Şehir Hastanesinde tanıtım gezisi düzenlendi. Geziye, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, iş adamları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve oda başkanları katıldı.

Manisa İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici ve YDA İşletme Direktörü Ömer Kurtay tarafından Baybatur ve beraberindekilere hastaneyle ilgili detaylı bilgiler verildi. Baybatur, hastaneyi inceleyerek, odalarda kalan hastaları ziyaret etti ve ‘geçmiş olsun' dileklerinde bulundu. Hastanenin yapım ve işletmesini yürüten YDA firmasının işletme direktörü Ömer Kurtay, katılımcılara hastane hakkında detaylı bilgiler verdi. Kurtay, hastanenin 550 yatak kapasiteli olduğunu hatırlatarak, hastanedeki tüm odaların tek ve çift yataktan oluştuğunu, hepsinin güneş gördüğünü ifade etti. Kurtay, "Hastanın tüm konforu düşünüldü. Sadece hasta değil, özellikle sağlık çalışanlarımızın dinlenme ve sosyal alanları da oluşturduk. Çünkü onların konforu ve rahatı hem bizler için hem de hastalar için önemli. Hastalarımız burada tamamen ücretsiz tedavilerini olacaklar. Çamaşırları yıkanacak, çarşafları her gün değiştirilecek. Refakatçisinin de çamaşırlarını yıkıyoruz. Yani burada hastalarımız ve yakınları için tüm konfor en üst seviyede karşılanmış durumda” dedi.

"Bu hastane Manisa'mız için çok büyük bir nimettir”

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, “Manisa Şehir Hastanesi diye ifade ettiğimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği bir projenin Manisa'da faaliyetine başlamış bulunmaktadır. Hasta kabulü başladı, çok şükür. 1,6 milyar değerinde bir hastane inşa edildi. Sadece kaba bir bina değil içindeki tüm teknik cihazlarıyla beraber bunlar ifade ediyor. Bu Manisa için çok önemli bir proje. Allah'a hamddediyoruz. Manisalı hemşehrilerimiz hizmetin en güzeline, en iyisine layıklar. Sıkıntı yaşıyorduk, yoğun bakımda yer bulunamıyordu. Bugün ise sadece yoğun bakım ünitemiz 122 oda. Bu çok büyük bir nimettir Manisamız için. Manisa'nın dışına hastaları göndermeden burada tedavilerini yapıp sağlıklarına ulaşmalarına vesile olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın böylesi bir ufukla ‘hayalim' dediği bir projenin ne kadar doğru, ne kadar yerinde olduğunu da bizzat bu hastaneyi gezdiğimiz zaman görünce tam olarak idrak ediyoruz” diye konuştu.

Hastanenin ücretli olmadığının altını çizen Baybatur, "Hastanenin de Sabuncubeli Tüneli'nde olduğu gibi dedikodusunu yapanlar var. ‘Sabuncubeli Tüneli paralı mı?' diye dedikodu yapıyorlardı. Şimdi aynısını bu hastane için yapıyorlar. Burası Sağlık İl Müdürlüğüne bağlı bir hastanedir. Herhangi bir ücret, fark, şudur, budur yok. Vatandaşlarımız çok rahat bir şekilde buraya gelebilir. Bin 500 araçlık otoparkı var. Burası da ücretsizdir” şeklinde konuştu.

“Yol yapımı Manisa Büyükşehire aittir”

Vatandaşların hastaneye geliş yolunun asfaltlanmamasından kaynaklı sıkıntıları kendilerine aktardıklarını ifade eden Baybatur, hastane çevresindeki altyapı ve yol konularının Manisa Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında olduğunu vurguladı. Baybatur, “Bu yol büyükşehre aittir. Su, yol, kanalizasyon gibi bir şey varsa bunu büyükşehir belediyesi yapacaktır. İl Müdürlüğümüz ilgili görüşmelerini yapmışlar. Büyükşehirden vatandaşlarımıza hizmet açısından kendilerine düşen minicik yeri yapmalarını rica ediyoruz. Biz üzerimize düşeni yaptık, burada yerel aktörler üzerine düşeni yaparlarsa bu hastane mis gibi hizmetine devam edecek” ifadelerini kullandı.

Hastaneyi çok beğendiklerini belirten vatandaşlar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.