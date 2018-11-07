Manisa Şehir Hastanesi yolunda çalışmalar başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Şehir Hastanesi'nin etrafında bulunan yolda düzenleme çalışmalarına başladı. Hastane etrafında projeli olarak gerekli geometrik düzenlemelerin yapıldığı çalışmada ayrıca bordür döşeme işlemleri, yol genişletmesi, kaldırımlar için zemin çalışması ve asfalt uygulaması için de yol zeminlerinde hazırlık çalışmaları yürütülüyor.

Geçtiğimiz hafta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün incelemelerde bulunduğu Manisa Şehir Hastanesi çevresinde bulunan yolda düzenleme çalışmalarına başlanıldı. Daha önce MASKİ Genel Müdürlüğünce alt yapı çalışmaları tamamlanan yolda şimdi de Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında Manisa-Turgutlu yolunun hastaneye bağlantısı olan kısım, hastanenin poliklinik girişi ve acil girişi olmak üzere hastane etrafının tamamında projeli olarak gerekli geometrik düzenlemeler yapılıyor. Bordür döşeme işlemlerinin başladığı çalışmada yol genişletilmesi, kaldırım için zemin çalışması, asfalt uygulaması için de yol zeminlerinde hazırlık çalışması yürütülüyor. Mevcut işlemlerin tamamlanmasının ardından da asfalt uygulama çalışmalarına başlanılacak.