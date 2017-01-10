Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 12:01

Manisa Şehzadeler’de karla mücadele sürüyor

Manisa Şehzadeler’de karla mücadele sürüyor

10 Ocak 2017 12:01

Yoğun kar yağışının devam ettiği Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde karla mücadele çalışmaları sürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik vatandaşları dikkatli olmaları noktasında uyararak, “Kar lastiği olmayan araçların trafiğe çıkmamalarını ve sürücülerimizin mutlak suretle zincir takmalarını önemle rica ediyoruz” dedi.
Sabahın erken saatlerinde Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde ekiplerle birlikte bir toplantı yapan Başkan Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak gece yarısı itibarı ile tüm ekiplerimiz ile birlikte teyakkuz halindeyiz. Kar yağışı başladığı andan itibaren de kar küreme araçlarımız ve tuzlama ekiplerimiz ile anında müdahalede bulunduk. Sabahın erken saatlerinde de Fen işleri şantiyemizde ilgili müdürlerimiz ve sorumlu arkadaşlarımız ile birlikte bundan sonraki yapılacak olan çalışmaları koordine ediyoruz. Halkımızdan ricamız şudur; Lütfen kar lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkmayalım. Hem kendi can güvenliğimiz hem de halkımızın can güvenliği açısından mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayalım, ama özellikle kar lastiği bulunmayan araçları kesinlikle kullanmayalım. Mutlaka araçlarımızda zincir bulunduralım” diye konuştu.

“Manisa yoğun kar yağışına alışık değil"
Manisa’nın yoğun kar yağışlarına alışık bir şehir olmadığına vurgu yapan Başkan Çelik, “Hem vatandaşlarımız hem de sürücülerimizin bu bağlamda kar ile ilgili fazla bir tecrübeleri yok. Herhangi olumsuzluklar yaşanmaması için bu konuya hassas davranalım. Biz hem yol açma çalışmalarımıza, hem tuzlama çalışmalarına, hem de diğer temizlik ve park ve bahçeler birimimize bağlı ekiplerimiz ile değerek ana caddelerdeki kaldırımlar gerekse de parklardaki kar temizleme çalışmalarını sürdürüyoruz. Şehzadeler Belediyesi olarak sokakta kalan bir vatandaşımızı tespit ettiğimizde de onları alarak güvenli yerlere götürüyoruz. Şehzadeler Belediyesi olarak tüm birimlerimiz ile teyakkuz halindeyiz. Gece boyunca da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hava tahmin uzmanlarının önümüzdeki iki gün boyunca kar yağışının etkili olacağı yönünde tahminleri var. Tüm hazırlıklarımız yapılmış durumda. Tüm araç ve ekiplerimiz ile birlikte en az sıkıntı ile bugünlerin atlatılması yönünde çaba ve gayret sarf edeceğiz. Vatandaşlarımız müsterih olsun, yaşanan her türlü olumsuzluklar ile ilgili 4449045 Beyaz Masa’mızı aradıklarında telefonlarımız 24 saat açık olacak. Ekiplerimiz de bu süreçte 24 saat işbaşında olacak. Bütün ekiplerimiz halkımızın ilettikleri sorunları çözüme kavuşturmak için hizmet vereceğiz” diyerek tüm Manisa halkını dikkatli olmaları noktasında uyarılarda bulundu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
8
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    8°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    10°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    10°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç