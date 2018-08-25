Manisa Spil Dağında orman yangını

Manisa’nın Spil Dağı Ağlayan Kaya mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına Orman İşletme Müdürlüğüne ait 4 helikopter 1 uçak 8 arazöz ve 2 tankerle müdahale edildi. Kayalık alanda çıkan yangın bölgesine araçların ulaşımı imkansızlaşınca ekipler karadan hortum çekerek yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda yangın kısmen kontrol altına alınırken yaklaşık 1 dönümlük ormanlık alan ise zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.