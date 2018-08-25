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25 Ağustos 2018 16:57

Manisa Spil Dağında orman yangını

Manisa’da Spil Dağı eteklerinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale edilirken, yaklaşık 1 dönümlük alanın zarar gördüğü yangın kısmen kontrol altına alındı.

Manisa Spil Dağında orman yangını

25 Ağustos 2018 16:57


Manisa’nın Spil Dağı Ağlayan Kaya mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına Orman İşletme Müdürlüğüne ait 4 helikopter 1 uçak 8 arazöz ve 2 tankerle müdahale edildi. Kayalık alanda çıkan yangın bölgesine araçların ulaşımı imkansızlaşınca ekipler karadan hortum çekerek yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda yangın kısmen kontrol altına alınırken yaklaşık 1 dönümlük ormanlık alan ise zarar gördü.


Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.




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