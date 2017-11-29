Manisa Sümerpark ile yeni bir sosyal alan kazanacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Sümerpark Projesi’ni Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Bahadır Belek ve Yol Şube Müdürü Kurtuluş Kuruçay yerinde inceleyerek yüklenici firma yetkilisinden bilgi aldı. Uzun yıllardır atıl durumda bulunan alanın sosyal alan olarak değerlendirilmesi için üretilen proje kapsamında çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte içinde tenis kortları ve futbol sahalarının bulunduğu, kafeteryaların yer aldığı, hamam ve müzenin bulunduğu geniş bir sosyal vatandaşlara kazandırılacağı belirtildi. Çalışmaları yerinde inceleyerek yüklenici firma yetkilisinden de bilgi alan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, yürütülen projeyi Atatürk Kent Parkı kadar önemsediğini ve projenin Atatürk Kent Parkı kadar rağbet göreceğini düşündüğünü söyledi. Sümerpark’ın da Kent Park gibi Manisalıların gözbebeği olacağını düşündüklerini belirten Gençoğlu, “Yapılanlar dışarıdan kimse görmüyor ama içerisinde eksik bir şey olmayacak. Spor sahaları, kafetaryası, pentlanton parkuru, koşu pisti, yürüyüş parkuru, hamamın, saunası, buhar odaları gibi her şeyiyle birlikte güzel bir mekan olacak. Yaz aylarında Manisalıların aradığı ağaçlık bir alan istesiniz de bulamazsınız. Bu proje çok güzel olacak. Açıldığı zaman Manisa’da ses getirecek diye düşünüyorum. Burasını Şehzadeler Belediyesi ile birlikte yapıyoruz. Şehzadeler Belediyesi’nin de yapmış olduğu MiniaTürk bölümü var. Havuz bölümü var. Ortak çalışma olması da projeye daha bir anlam katıyor. Çok fazla bir işimiz kalmadı. Ocak ayı içinde burasını hizmete açmayı planlıyoruz. Asıl hizmeti burada yaz ayında verileceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.