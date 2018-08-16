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16 Ağustos 2018 15:44

Manisa takımlarının BAL’daki rakipleri belli oldu

Manisa’yı Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde temsil edecek olan Salihli Belediyespor, Somaspor ve Urganlıspor’un 2018-2019 sezonundaki grubu ve rakipleri belli oldu.

Manisa takımlarının BAL’daki rakipleri belli oldu

16 Ağustos 2018 15:44


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de yeni sezonun grupları belli oldu. 80 ilden 151 takımın katılacağı BAL’da 8 grup 14 takımdan, 3 grup ise 13 takımdan oluştu. Manisa’yı temsil edecek Salihli Belediyespor, Somaspor ve Urganlıspor 8.Grup’ta mücadele edecek. Manisa temsilcilerinin grubunda İzmirspor, Ödemişspor, Çiğli Belediyespor (İzmir), Altınova Belediyespor, Kadıköyspor (Yalova), Zaferspor, Orhangazi Belediyespor, Gülbahçespor (Bursa), Ayvalıkgücü Belediyespor, Burhaniye Belediyespor (Balıkesir) yer alacak.


22-23 Eylül 2018 tarihlerinde başlayacak BAL’da yeni sezonun fikstür çekimi ise eylül ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek. Gruplarını birinci sırada tamamlayan on bir ekibin karşılaşacağı play-off müsabakalarının ardından, 9 takım TFF 3. Lig’e çıkmaya hak kazanacak.



“Zaman destek zamanıdır"


BAL’daki grupları değerlendiren Salihli Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Yıldırım, “2018-2019 sezonunda mücadele edeceğimiz grup belli oldu. Öncelikle tüm takımlara kazasız bir sezon diliyorum. Bu yıl gruplarında 1. olan takımlar play off maçlarına yükselecek. Salihli Blediyespor olarak hedefimiz önce grubu birinci bitirip, daha sonra da play off maçlarında bu başarıyı tekrarlayarak 3.Lig’e çıkmak istiyoruz. Yeter ki taraftarlarımız bize destek versin. Zaman Salihli Belediyespor’a destek zamanıdır” dedi.




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