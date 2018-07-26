Manisa tarımı diğer illere de örnek oldu

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, gerçekleştirdiği modern bağcılık çalışmalarıyla diğer illere örnek oluyor. Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden 5’i teknik 30’u çiftçi bağcılığın geliştirilmesi amacıyla “Kahramanmaraş Mor Salkım Bağları” isimli proje kapsamında Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Kahramanmaraş’ta üzüm yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı Dulkadiroğulları İlçesine bağlı Budaklı ve Çobanlı mahalleleri ile Pazarcık ilçesi Yumaklı Cirit mahallelerinden bağ yetiştiriciliği yapan 30 çiftçi grubu ile İl Müdürlüğü personelinden Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Sadık Yılmazgüllü ve 4 teknik personel ile Manisa iline 23-27 Temmuz tarihleri arasında çiftçi inceleme gezisi yapıldı. Bu program kapsamında Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü personellerince bağcılıkta modern yöntemlerin uygulanması, bağcılıkta budama ve bakım işlemleri, hastalık ve zararlılarla mücadele konularında eğitim verildi. Ardından Manisa ilinde örnek işletmeler ziyaret edildi. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Maraş’tan gelen çiftçileri ziyaret etti, onlarla fikir alışverişinde bulundu. Eski Maraş Valisi olunca hasret giderdi.

Bağcılık konusunda Manisa’nın Türkiye’nin en önemli illerinden biri olduğunu söyleyen Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, müdürlük bünyesinde yapılan çalışmalarla birçok ile örnek olduklarını söyledi. Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Sadık Yılmazgüllü ise Bağcılık Araştırma Enstitüsü personeline gösterdikleri ilgiden ve verdikleri eğitimden dolayı teşekkür etti. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, kendini ziyaret etmesinden dolayı mutlu olduklarını belirtti.