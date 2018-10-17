Manisa Ticaret Borsasından bin çocuğa kışlık bot

Manisa Ticaret Borsası ihtiyaç sahibi öğrencileri unutmadı. Borsa tarafından Manisa'nın Şehzadeler, Yunusemre ve Saruhanlı ilçelerinde eğitim gören ilköğretim öğrencilerine kışlık bot yardımı yapıldı. İhtiyaç sahibi bin öğrenciye dağıtılacak botlar düzenlenen törenle okul müdürlerine teslim edildi. Manisa'da sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini söyleyen Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, "Yeni eğitim öğretim sezonunun başında yönetim kurulu ve meclis üyelerimizin yine halkımıza sorarak yapmış oldukları faydalılık araştırması ve tespitlerine göre Şehzadeler, Yunusemre ve Saruhanlı ilçelerimizde ilk öğretim okullarındaki yavrularımıza ulaştırılmak üzere borsamız tarafından bin adet kışlık bot yardımı yapılması kararı alınmıştır. Geleceğimizi oluşturacak ve ülkemizin değerlerine değer katacak olan ilk okul çağındaki öğrencilerimize 2018-2019 eğitim öğretim sezonunda da bir nebze katkıda bulunmayı arzu ediyoruz" dedi.

Özkasap'ın ardından konuşan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, botların dağıtımı sırasında hassas davranılması gerektiğinin altını çizerek, "Modern hayatın çizgi içerisinde bu tür organizasyonlar sosyal sorumluluk projesi olarak hayır hizmetinin içerisindeyiz. Elbette borsa üyelerimiz teşekkürü ve takdiri hak ediyorlar. Bu yardımların ulaştırılması konusunda gösterilmesi gereken hassasiyetler hususunda dikkat edeceklerini biliyorum. İş hayır yapalım derken incitici olmayalım. Devletimiz vatandaşlarına gençlerine çocuklarına handikaplı kesimlere karlı millet adına taşıdığı yüksek sorumluluğun bilinci içerisinde" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından öğrencilere dağıtılacak botlar okul müdürlerine teslim edildi.

Botların dağıtım törenine Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Genç, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Manisa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Cahit Yayman ve okul müdürleri katıldı.