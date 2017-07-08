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08 Temmuz 2017 14:38

Manisa Ticaret Günleri MAGİDER’le başlıyor

Manisa Girişimciler Derneği (MAGİDER), Manisa Organize ve Muradiye Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalarla ticareti arttırmak amacıyla tanışma ve danışma günleri düzenleyecek.

Manisa Ticaret Günleri MAGİDER’le başlıyor

08 Temmuz 2017 14:38


Konuyla ilgili açıklamayı yapan MAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı A. Ayberk Aloğlu, “Üye odaklı çalışmaların ve faaliyet alanlarımızın anlatılacağı etkinliklerin ilki, 20 Temmuz Perşembe günü Örenay fabrikada gerçekleştirilecek. Bu yapacağımız Manisa Ticaret Günleri fabrikaların satın alma müdürleri ve MAGİDER üyeleriyle yapılacaktır. Amacımız Manisa’da ticari faaliyet gösteren MAGİDER üyelerinin kendilerini tanıtımıdır ve tanınmasıdır.” dedi.



“Herkes kazanacak”


“Bizler sadece tedarikçi değiliz aynı zamanda müşteriyiz” diyen Aloğlu, “Sattığımız ürün kadar, üretimde kullandığımız ham maddeleri de alıyoruz. Bunların tamamını Manisa’dan tedarik etme ve paramızın Manisa’da kalmasının derdindeyiz. Şuan herkesin sorunu olan iki unsur; zaman sıkıntısının ve inovasyonun da bu organizasyonlarla üstesinden geleceğiz. Bir kişiyi tanımak demek tedarikte zaman sıkıntısını giderecek ve oluşan networkle binlerce kişiye, kaliteli hizmete kapı açmak demektir.” şeklinde konuştu.


Bu tip organizasyonları şimdilik kendi üyeleri için yaptıklarını anlatan Aloğlu, “Fakat seri hale getirip Manisa’da ticaret yapan herkese ulaştırmayı hedefliyoruz. Biz bu adımları inançla ve kararlılıkla atacağız. Bu yapacağımız fedakarlıklara da Manisa’dan ahde vefa bekliyoruz.” dedi.




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