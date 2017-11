Manisa trafiğini rahatlatacak kavşakta sona gelindi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, hava muhalefetine bağlı olarak çalışmaların en kısa zamanda tamamlanarak kavşağın trafiğe açılacağını söyledi.

Manisa’nın önemli trafik noktalarından biri olan ve Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Öğretmenevi Kavşağı ve Çevre Düzenlemesi çalışmaları yerinde incelendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Bahadır Belek ve Yol Şube Müdürü Kurtuluş Kuruçay tarafından yapılan kavşak incelemesinde yapılan çalışmalar ile ilgili yüklenici firma yetkilisinden bilgi alındı.

Yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan ve çalışmaları yerinde inceleyen Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, “Yolun tamamlanması için yüklenici firmayı her gün sıkıştırıyoruz. Bir an önce bitirmesini istiyoruz. Hava şartları, deplaselerde çıkan olumsuzluklar nedeniyle biraz aksamalar oluyor. Bunun için tüm Manisalılardan özür diliyoruz. Aynı zamanda işlerde sona yaklaşıldı. Yapılan işler ortaya çıkmaya başladı. Son rütuşlar yapılıyor, nerede hatalar var nerede yapılması gerekenler var onlara bakılıyor. Bugün Kent Estetiği Daire Başkanı ve Yol Yapım Onarım Daire Başkanı ile birlikte incelemeye geldik. Çok fazla bir işimiz kalmadı. Yüzde 90 seviyesindeyiz. Yüzde 10’luk işimiz kaldı. Bittiği zaman herkesin sabrettiğine değecek. Bitim için şu an gün vermeyeceğiz. Bazı olumsuzluklardan dolayı günü yerine getiremedik. Yakın bir zamanda burayı trafiğe açacağız ve Manisa’nın trafiğini rahatlatacak. Çekilen tüm sıkıntıları vatandaşlarımız unutacak. Tüm Manisalılara hayırlı olsun” diye konuştu.