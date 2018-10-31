Manisa TSO Başkanı Yılmaz ekonomiyi değerlendirdi

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, meclis toplantısında ekonomik değerlendirmelerde bulunarak, "Gündemimizi faiz, döviz ve enflasyon üçlüsünden çıkarıp üretim, ihracat ve istihdama doğru değiştirmeliyiz" dedi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odasının Ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. MTSO Bülent Koşmaz hizmet binasında Meclis Başkanı Ümit Türek'in yönetiminde gerçekleşen toplantıda gündemde yer alan maddeler görüşülüp karara bağlandı. Meclis toplantısında söz alan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, dünya ve ülke ekonomisindeki son gelişmeleri değerlendirdi. Başkan Yılmaz, yaptığı konuşmada küresel piyasalarda artan korumacı ticaret önlemlerine bağlı olarak, bu durumun geleceğe ilişkin oluşturduğu belirsizlik, küresel ekonomik büyümeyi yavaşlatmasının yanı sıra,artan jeopolitik gerilimler ve politik belirsizliklerin, küresel sermaye piyasalarında oluşan risk algısı sonucu küresel finansal koşulların sıkılaşmasına neden olduğunu söyledi. Uluslararası para fonu IMF'nin, ekim ayı dünya ekonomik görünüm raporunda, küresel büyüme tahminlerini iki yılı aşkın bir süredir ilk kez aşağı yönlü revize ederek, 2018 ve 2019 yılları için yüzde 3,9'dan yüzde 3,7'ye indirdiğine değinen Başkan Yılmaz, IMF'nin ayrıca, küresel ticaret hacmine ilişkin artış öngörülerini de 2018 ve 2019 yılları için sırasıyla 0,6 ve 0,5 puan düşürdüğünü belirtti.

Piyasalarda bazı sorunların yaşandığına ve bununla birlikte piyasalardaki durgunluğa dikkat çeken Yılmaz, "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE eylülde aylık yüzde 6.30 arttı, yıllık artış yüzde 24.52 oldu. Yıllık TÜFE Haziran 2003'ten beri en yüksek seviye olarak kayda geçti, aylık TÜFE ise Nisan 2001'den beri en yüksek seviye oldu. Piyasalarda elbette sorunlar yaşanmaktadır. Dövizde hareket azaldı, ama tüketici güveni azaldığı için birçok sektörde ciddi durgunluk başladı. İçeride halen güven kaybı devam etmektedir. Döviz düşünce döviz alımları artmaktadır. Eylül'de otomobil ve hafif ticari araç satışı yüzde 67 azaldı, 9 ayda düşüş yüzde 6 oldu. Beyaz eşya satışı eylülde yüzde 37 düştü. İnşaat yatırımlarında da ciddi bir yavaşlama söz konusu. kredi için bankalarda kaynak yok, olsa bile faizleri yüzde 40'ları buldu" dedi.

Konkordato ilanlarının çok arttığını belirten Başkan Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti: "Eskiden karşılıksız çek sorunu büyüktü, bir dönem iflas erteleme artmıştı, şimdi de konkordato furyası başladı. Elbette dövizden ve girdi maliyetlerinden dolayı zor duruma düşen şirket çok, fakat yine de konkordatoların kötüye kullanılmamasına dikkat edilmelidir. Piyasalarda yaşanan durgunluk maalesef bir süre devam edecektir. Ekonominin toparlanması zaman alacaktır. Şu anda en önemli konu ertelenen kredilerin, geri dönmeyen döviz kredilerinin yaratacağı yüktür. Bankalar bu yükten nasıl kurtulacaktır, devlet bankaların yükünü nasıl karşılayacaktır, henüz bilmiyoruz. Önümüzdeki günlerde işsizlik fonunun kullanılması, imar barışından gelecek paranın kullanılması, devletin varlık satışıyla döviz girişi sağlaması, IMF'e gidilmesi gibi alternatifler gündeme gelecek ve tartışılacaktır. doğru adımlar atılır, reformlar başlatılırsa piyasada güven geri gelir"

"Enflasyona mücadelede biz de varız"

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak enflasyonla mücadele de var olduklarını sözlerine ekleyen Başkan Yılmaz, "Hükümetimiz tarafından başlatılan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nın oda üyelerimiz tarafından büyük bir destek ile karşılandı. Odamıza müracaat eden üyelerimiz enflasyon sepetinde yer alan ürünlerde yüzde 10 indirime gittiler. Açıklamam bu program desteği ile Ekim ayında enflasyonda bir düşüş görebiliriz. Ancak, enflasyonda iki adet yapısal sorun mevcut. Bunlardan birisi ÜFE ile TÜFE arasındaki fark. Ki bu fark yüzde 22'ye yakın. Fiyatlar tüketici tarafında yüzde 10 düşse bile üreticiden gelen baskı zamana yayılarak devam edecek. Diğer sorun ise TL'deki değer kaybının birikimli etkisinin yine olumsuz etkilemeye devam etmesi" şeklinde konuştu.

Konuşmasında ihracat rakamlarındaki artışa da değinen Başkan Yılmaz, "Eylül ihracatımız yüzde 22,6 artışla 14,5 milyar dolara ulaştı. Bu, tarihin en yüksek eylül ayı ihracat rakamı. Yıllık ihracatımız 165,1 milyar dolara ulaşarak yeni bir zirveyi görmüştür. Eylül ayında ithalatımız, yüzde 18,1 düşüşle 16,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş olup, böylece ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 88,4 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu son 9 yılın en yüksek düzeyidir. Dış ticaretin, cari açığın azalması yönünde yapmış olduğu katkı göz ardı edilemez. Bu nedenle gündemimizi faiz, döviz ve enflasyon üçlüsünden çıkarıp üretim, ihracat ve istihdama doğru değiştirmeliyiz. Hazır yeri gelmişken,ihracatçılarımıza sağlanan bir diğer kolaylık hakkında da bilgi vermek isterim. Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı'nda da yer alan, 'ihracatta yerinde gümrükleme' uygulaması ile firmalar adeta bir gümrük idaresi gibi gümrük işlemlerini kendi tesislerinden tamamlayabilecekler. Yaşanan zaman kaybı ile maliyetleri ortadan kaldırmayı amaçlayan uygulama, hız ve kolaylık sağlayarak, ihracatçılarımızın rekabet güçlerinin ve ihracat potansiyellerinin artmasına katkı sağlayacak. Yıllık 5 milyon dolar tutarında ihracat yapan ve yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip firmalar,bu uygulamadan faydalanmak için Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunabilecekler" diye konuştu.