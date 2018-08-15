Manisa TSO Başkanı Yılmaz: "Fırsatçı firmaları bildirin"

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye’ye karşı uygulanan ekonomik savaşı fırsata çevirmeye çalışan firmalara karşı şikayet hattı oluşturdu. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, dövizle her hangi bir alışverişi olmayan firmaların ekonomik ortamı fırsat olarak görerek ürünlerine fahiş zam yaptığı yönünde duyumlar aldıklarını belirterek, bu tür firmaları tespit eden vatandaşların Manisa TSO’nun telefonunu arayarak bu firmaları şikayet edebileceklerini söyledi.

Ülkemizin ekonomik bir savaşın içinde olduğu bir dönemde dolarla, euro ile işi olmayan firmaların fırsatçılık yaptıklarına dair telefonlar aldıkları belirten Başkan Yılmaz, "Bir firma düşünün ki yaptığı işin döviz ile hiçbir bağlantısı bulunmuyor. Ama piyasaya çıktığınız zaman bu firmanın dövizden kaynaklanan artışı kendi ürünlerine yansıttığını görüyorsunuz. Böyle bir duruma Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak sessiz kalamayız. Bu ülke hepimizin. ABD’nin ülkemiz üzerine başlattığı ekonomik savaşa karşı herkes top yekun mücadele ederken, bu durumu fırsatçılığa çeviren firmalara geçit vermeyiz. Ürünlerine aşırı oranda zam yapan firmaları vatandaşımız tespit ettiği anda oda bünyemiz içerisinde kurduğumuz şikayet hattına bildirmelerini rica ediyoruz. Bize gelen şikayetleri de devletimizin kurumlarına bildirip gerekli yaptırımın uygulanması konusunda takipçi olacağız" dedi

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak da mal ve hizmet alımında yerli üretime öncelik tanıtacaklarına da ifade eden Başkan Yılmaz, "Her zamankinden daha fazla kenetlenmemiz gereken bir süreçten geçiyoruz. Ülkemizin tarihine baktığınızda bir çok krizler yaşadığını ve bunların altından başarı ile kalktığını görüyoruz. Bu ekonomik savaşı da hep birlikte, kenetlenerek atlatacağımıza ve eskisinden daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğimize inanıyoruz. Oda olarak da mal ve hizmet tedariklerimizde yerli malını tercih edeceğiz. Üyelerimize de yerli ve milli üretimi desteklemeleri konusunda çağrıda bulunuyoruz" diye konuştu.