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Manisa Valiliği önünde kedi seferberliği

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’in makam aracının tekerleğinin içine giren yavru bir kedi valilikte hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'in makam aracının tekerleğinin içine giren yavru bir kedi valilikte hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu. Yavru kedinin makam aracından çıkarılması için korumalar adeta seferber olurken valilik önü renkli görüntülere sahne oldu.


Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'in makam aracının içinde sıkışan yavru kediyi kurtarmak için korumalar ve valilik çalışanları adeta seferber oldu. Yavru kedi, Manisa Valiliği önünde Vali Mustafa Hakan Güvençer için hazırlanan makam aracının arka tekerleğinin içine girdi. Çevredekilerin araç içerisinden gelen kedi sesini duyması üzerine valilik önünde hareketli dakikalar yaşanmaya başladı. Başta Vali Güvençer'in korumaları olmak üzere, Manisa Valiliği personeli, yavru kediyi kurtarmak için seferber oldu.


Sıkıştığı yerin tespit edilmesinin ardından kriko ile kaldırılan aracın, tekerleri söküldü. Sağ arka tekere sıkıştığı tespit edilen kedi, bulunduğu yerden çıkarıldı. Valinin makam aracının tekerleğinden çıkarılan kedi özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz başka bir makam aracının içine girdi. Çevredekilerin korkusundan girdiği makam araçları içerisinden çıkmayan kedi, Manisa Valiliği çalışanlarına zor anlar yaşattı.


Üç farklı aracın içerisine giren yavru kedi, son olarak yine Manisa Valisi Güvençer'in makam aracına girdi. Kendisini kurtarmaya çalışanlara da zor anlar yaşatan kedi, yoğun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Vali Güvençer'in programlarını aksatan kedi, girdiği yerden çıkarak gözden kayboldu.

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