Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, kazanın 13 Haziran 2017 günü saat 08.30’da Akhisar-Gördes İl Yolunun 30’uncu kilometresinde Sülfürik Asit yüklü tankerin devrilmesi neticesinde tek taraflı meydana geldiğini belirterek, “Kaza sonrası Akhisar İlçe Kaymakamlığının yönetiminde Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı, Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü, Karayolları, Toplum Sağlığı ve İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler olaya müdahale etmişlerdir. Gördes İlçesi Kabakoz Mahallesi Tavşanalanı Mevkii’nde faaliyet gösteren firma tarafından; cevher içerinde bulunan nikelin yüksek basınç altında sulu çözeltiye geçmesi amacıyla H2SO4 (Sülfürik asit) kullanılmaktadır. Sülfürik asit kuvvetli bir asit olup; pH’nın indirgenmesinin planlandığı madencilik sektöründe yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Sülfürik Asit tehlikeli kimyasal madde niteliği gereği ‘Karayolunda Tehlikeli Maddelerin Taşınması İçin Tasarlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği’nde düzenlenen şartlar ve niteliklere uygun taşınmak zorunda olup bu şartlara uygunluk Valiliğimiz/Kaymakamlığımız ve Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlüğünce denetlenmektedir. Yine mevzuatın getirdiği bir zorunluluk gereği Sülfürik asit taşınması sırasında oluşabilecek kazalar ile ilgili taşıyıcı firmaya ait ‘Acil Durum Eylem Planı’ bulunmaktadır. Sülfürik asitlerin dökülmesi ve/veya sızması sonucu ürün olmaktan çıkıp; atık vasfına dönüşmesi halinde ise ilgili mevzuat çerçevesinde Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün denetim, kontrol, yönetim ve cezalandırma yetkileri devreye girmektedir" denildi.

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığınca; Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne 13.06.2017 tarihinde; Akhisar-Gördes Karayolu 30’uncu kilometresinde Pekmezciler Mevkiinde; Sülfürik asit taşıyan tankerin devrilmesi suretiyle kaza meydana geldiğinin ihbar edildiği kaydedilen açıklamada, “Çevrede oluşan kirliliğin tespiti amacıyla Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince; ivedilikle aynı gün Saat: 11.00’de kaza mahalline ulaşılmıştır. Kazanın olduğu alan ve çevresinde yapılan ilk incelemelerin hemen sonrasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerince acil önleyici tedbir olarak Köy Muhtarları ile iletişime geçilerek, iki köy için de bu bölgeye insan ve hayvanların getirilmemesi ile ilgili uyarı yapılması sağlanmıştır. Temizlik çalışmaları, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik elemanları nezaretinde başlatılmıştır. Sülfürik asitin çevreye olan zararını yok etmek amacıyla ilk etapta kirlenmiş tüm alanlar kontrol altına alınarak kireç dökümü işlemi yapılmıştır. Sülfürik asitin zarar verebileceği düşünülen tüm alanlarda, etkilenen toprak, su ve orman bölümlerinde, iş makinalarıyla sıyırma, kazıma ve toplama işlemleri devam etmektedir. Oluşan zararın ivedilikle giderilmesi ve atığın lisanslı taşıyıcı araçlarla, lisanslı bir tesise götürülmesi için sahada gerekli bilgilendirme yapılarak atığın bu şartlara uygun tahliyesine başlanmıştır. En kısa sürede sülfürik asit kalıntıları temizleme çalışmaları bitirilecektir. Söz konusu çalışma kapsamında Sülfürik asitin kirlettiği tüm topraklar lisanslı bertaraf tesisine lisanslı araçlar vasıtasıyla gönderilmektedir. Lisanslı tesis aracılığıyla da bertarafı sağlanmaktadır. Tüm kirlenmiş alanların temizlenmesinden sonra kirliliğin bulunduğu alanda Sülfürik asit kalıntısı kalıp kalmadığının anlaşılması amacıyla; Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce toprak numuneleri alınacak olup 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında gerekli çalışmalara devam edilecektir” ifadelerine yer verildi.

Olay yerine yakın bölgede yerleşim yeri bulunmadığının da altı çizilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Halk Sağlığı Müdürlüğünce de kazanın meydana geldiği gün itibari ile konu takip edilmektedir. Yerleşim yerlerine ait su kaynakları kaza mahallinden etkilenecek bir yakınlıkta değildir. Sülfürik Asit taşıyan tankerlerin Balıkesir İlinden geldikten sonra Gördes yoluna girmeden önce Akhisar Dingiller Mahallesi girişinde bulunan petrol istasyonunda 30 dakika mola verdiği, mola esnasında sürücünün dinlendirildiği ve araçlardan dışarıya asit sızıntısı olup olmadığının firma yetkililerince kontrollerinin yapıldığı tespit edilmiştir. Akhisar ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı Tehlikeli Madde Taşımacılığı Kursu gören Trafik Timlerince bütün bu taşıma faaliyetleri araçların, sürücülerin mevzuat gereklerine uygunluğu, aranan belge-izin-ruhsat bulundurulması gereken zorunlu aparatlar vb. açısından planlı-plansız ancak sürekli ve düzenli olarak denetlenmektedir. Daha önceki kazalar 30.01.2017 tarihinde 01.15’de Akhisar-Gördes yolu Dingiller Mahallesi Mevkiinde 4.kilometrede, 31.05.2017 tarihinde saat 08.15’de Akhisar-Gördes Yolu 29. kilometresinde meydana gelmiştir.Bu kazalar sonrası yürütülen tahkikatlar neticesinde de kazaların tamamen sürücü hatalarından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Konu Valiliğimizin ilgili bütün birimlerince ve Akhisar Kaymakamlığınca hassasiyetle takip edilmektedir.”