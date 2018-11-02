Manisa Valiliğinden bir emir daha

Emirlere uymayanlar hakkında adli veya idari işlemlerin hemen başlatılacağı açıklandı.

Manisa Valiliği tarafından 1 Kasım tarihi itibariyle yayımlanan Genel Emir'e uymayanlar hakkında kanunlar çerçevesinde 3 aydan bir yıla kadar hapis cezası ve idari para cezası uygulanacağı açıklandı.

Yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Emir'de, "İl sınırları içerisinde yapılan düğün, nişan, spor müsabakası ve benzeri etkinliklerde ateşli silahlarla havaya ateş açılması durumunda; Organizasyon sahiplerine etkinlik için izin verilirken organizasyonda silah kullanılmaması, havaya ateş açılmaması hususlarına ilişkin taahhütname alınacaktır. Bu tip organizasyonlarda davetli olarak bile bulunan kolluk görevlileri ihbar, tutanak altına almak ve müdahale yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde haklarında soruşturma açılacaktır. Muhtarlar bölgelerinde bu durumun olduğunu öğrendiklerinde kolluk birimlerine ihbarda bulunma yükümlülüklerini yerine getireceklerdir. Organizasyon sahipleri tarafından açık alanlarda yapılacak kutlamalarda farkındalık oluşturmak amacıyla 50x70 santimetre ebadında havaya ateş açılmaması/silah kullanılmamasına yönelik hazırlanan afiş örnekleri temin edilerek tüm katılımcıların görebileceği şeklide organizasyon alanlarına asılacaktır. Kamu personelinin, katıldığı organizasyonlarda silahı ile havaya ateş açtığının tespit edildiği durumlarda ilgili kamu personeli hakkında derhal disiplin işlemlerine başlanılacak, bu kamu görevlileri hakkında idari para cezası uygulanıp uygulanmadığı hususuna soruşturma esnasında özellikle dikkat edilecektir. Aksine davranan kişiler hakkında durumlarına uyan adli veya idari işlemler derhal tesis edilecektir." ifadeleri kullandı.