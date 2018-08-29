Manisa Valisinden bayrak çağrısı

yıl dönümü Manisa’da da düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer de vatandaşlara bayrak asmaları yönünde çağrıda bulunarak, “30 Ağustos Zafer Bayramında, başta evlerimiz ve işyerlerimiz olmak üzere Manisa’mızı en ücra köşelerine kadar varlığımızın ve bağımsızlığımızın sembolü Türk Bayrakları ile donatarak bayram sevincimizi katlayalım, birlik ve beraberliğimizi haykıralım” dedi.

Manisa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri saat 09.00’da Cumhuriyet Meydanında Manisa Valiliği ve Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtına çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayacak. Saat 09.45’te valilik makamında Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’in Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte tebrikleri kabulünün ardından saat 10.15’te Garnizon Komutanlığı Şehitliği ve İl Emniyet Müdürlüğü Şehitliğini ziyaret edilecek. Günün son kutlama etkinliği ise saat 21.00’de Sultan Camii önünden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı istikametinden Cumhuriyet Meydanına kadar sürecek olan Fener Alayı yürüyüşü ile gerçekleştirilecek.

Validen bayrak çağrısı

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer de yayımladığı mesajla Zafer Bayramını kutladı. Vali Güvençer mesajında, “Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, her türlü imkansızlığa rağmen kadın erkek, yaşlı genç demeden aziz milletimiz ve kahraman ordumuzun azmi, fedakarlığı ve inancı sayesinde 30 Ağustos’ta kazanılan şanlı zaferin 96. yıl dönümünü büyük bir gurur ve sevinçle kutluyoruz. Tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığına kastedenlere karşı, birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir direnç göstererek mücadele eden Milletimiz, 26 Ağustos’ta başlayıp 30 Ağustos 1922’de zaferle sonuçlanan yeni bir kahramanlık destanı yazmıştır. Vatan topraklarımız üzerinde yine hesap yapan düşmanı bozguna uğratan Milletimiz, vatanı üzerinde hesap yapılmasına asla izin vermeyeceğini dünyaya bir kez daha göstermiştir. Bulunduğu coğrafya itibariyle, cennet vatanımız üzerinde gözü olanların geçmişte oynadığı kirli oyunlar, dün olduğu gibi bugün de devam etmekte, bundan sonra da devam edeceği aşikardır. Ecdadının büyük bir cesaretle, gözünü kırpmadan canlarını vererek, kanlarını dökerek kazandığı büyük ve kutlu zaferin ardından milletimiz, tüm gücüyle çalışarak ülkesini bugünlere getirmiştir. Cumhuriyetimizi daha da yüceltmek ve güçlendirmek için, birbirimize daha çok inanarak, güvenerek ve kenetlenerek, bugünden daha çok çalışacağız. Şehit ve gazilerimize layık olduğumuzu, ülkemizi her alanda daha da geliştirerek göstereceğiz. Bugünden çok daha güzel günler bizi bekliyor. Kurtuluş Savaşını taçlandıran, büyük bir gururla ve sonuna kadar hak ederek kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramında, başta evlerimiz ve işyerlerimiz olmak üzere Manisa’mızı en ücra köşelerine kadar varlığımızın ve bağımsızlığımızın sembolü Türk Bayrakları ile donatarak bayram sevincimizi katlayalım, birlik ve beraberliğimizi haykıralım. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, saygıdeğer Manisalıların ve milletimizin Zafer Bayramını kutluyor, içten sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.