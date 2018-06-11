Manisa Vergi Dairesinden yapılandırma çağrısı

18 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren "7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun", vatandaşlara vergi borçlarını ödemelerinde büyük kolaylık sağlıyor. Konuyla ilgili yazılı bir açıklamada bulunan Manisa Vergi Dairesi Başkan Vekili Ramazan Yaşar, kanun kapsamında vatandaşlara büyük avantajlar sağlandığını vurguladı. Yaşar, “Vergi dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların faizi Yİ-ÜFE oranında yani yaklaşık üçte iki oranında azaltılıyor. Vergi aslına bağlı cezalar da tamamen siliniyor. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da indirim yapılıyor. Borcun peşin ödenmesi halinde katsayı alınmadığı gibi Yİ-ÜFE tutarından da yüzde 90 oranında indirim yapılıyor. Vatandaşlarımız, kamuya olan borçlarını kanunun sunduğu imkanlardan yararlanmak suretiyle yapılandırabilecek ve ekonomik faaliyetlerini daha kolay yürütebilecek. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler bu kanuna göre yapılandırılabilecek. Ayrıca, çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar da kanun kapsamda yapılandırılabilecek. YURT-KUR’dan kredi alan öğrencilerin, öğrenim ve katkı kredisi borçları ile çiftçilerimizin, işletmelerimizin ecrimisil borçları da bu kanuna göre yapılandırılarak ödenebilecektir” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, yapılandırma kanunu ile ihtilaflı alacakların yeniden yapılandırılması ve sulh yoluyla çözüme kavuşturulması imkanının da getirildiğinin altını çizen Yaşar, “Vergi davalarını sonlandırmak, idare ile sulh olmak ve yaşadıkları belirsizliği ortadan kaldırmak isteyen mükelleflerin de kanundan yararlanabilecek. Kanun kapsamında pişmanlıkla beyan edilen vergilerin ödemeleri de kolaylaştırılmaktadır. Örneğin, tapu harcı yönünden eksik beyanda bulunmuş olan vatandaşlarımız bu imkandan yararlanarak eksik beyanlarını tamamlayabileceklerdir. Kanun bu durumdaki vatandaşlarımıza, gelin pişmanlıkla beyanname verin ister peşin, ister taksitle hesaplanan tutarları ödeyin herhangi bir cezaya da muhatap olmayın demektedir. Bu kanunla getirilen önemli düzenlemelerden bir tanesi de matrah ve vergi artırımı. Mükelleflerimiz 2013-2017 yılları için matrah ve vergi arttırımı yaptıkları takdirde geçmişe dönük olarak herhangi bir vergi incelemesine muhatap olmayacaklar. Kira geliri elde etmesine rağmen beyan etmeyen veya eksik beyan eden mükelleflerimizde bu imkandan yararlanabilecek. Ayrıca, kanunla işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilerek düzeltilebilmesine ve eczanelere kayıtlarını düzeltmesine imkan verilmektedir” diye kaydetti.

Taksitle ödeme imkanı

Vatandaşların yapılandırılan borçlarını peşin veya taksitle ödeyebileceklerini anlatan Yaşar, borcun tamamının ilk taksit ödeme süresinde (1 Ekim 2018 tarihine kadar) ödenmesi halinde; katsayı alınmayacağını ve Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90 oranında indirim yapılacağını, ayrıca kanun kapsamındaki idari para cezalarından yüzde 25 indirim yapılacağını, borcun ikinci taksit ödeme süresi içinde (30 Kasım 2018 tarihine kadar) ödenmesi halinde ise yine katsayı alınmadan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 oranında indirim yapılacağını ayrıca kanun kapsamındaki idari para cezalarından yüzde 12,5 indirim uygulanacağını ifade etti.

Son başvuru 31 Temmuz 2018

Manisa Vergi Dairesi Başkanvekili Ramazan Yaşar, kanundan yararlanmak isteyen vatandaşların başvurularının 31 Temmuz 2018, matrah ve vergi arttırımı için ise 31 Ağustos 2018 tarihine kadar bizzat vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığının

www.gib.gov.tr adresi üzerinden veya www.turkiye.gov.tr adresinden internet aracılığı ile yapılabileceğini bildirdi. Yaşar, açıklamasına şöyle devam etti: "Vatandaşlarımız başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden birisi tercih edilebilecek, yapılandırılan tutarlar taksitler 2 ayda bir ödemeli olacak şekilde 6, 9, 12, 18 taksit seçenekleri ile ödenebilecektir. Kanundan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri de taksitle ödemeyi tercih etmişlerse ilk iki taksitin süresinde ödenmesi gerekmektedir. İlk 2 taksiti süresinde ödemeyenler, kanunun getirdiği imkanlardan yararlanamayacak"

Açıklamasının sonunda Yaşar, “Amacımız toplumun her kesimine hitap eden kanunu vatandaşlarımıza anlatmak. Kanundan azami seviyede yararlanılmasını sağlamak amacıyla Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı olarak tüm personelimizle birlikte hazırız. Kapsama girip de ’ben bu kanunu duymadım’ diyen bir vatandaşımızın kalmasını istemiyoruz” ifadelerini kullandı.