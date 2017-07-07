Manisa’da "07.07.2017" heyecanı

07.2017 tarihine ilgi gösterince nikah salonlarında yoğunluk yaşandı. Manisa’da 37 çift nikahlarını bu özel tarihte kıydırdı.

Manisa’da 37 çift nikah tarihlerini özel olarak bugüne ayarlayarak 07.07.2017’de nikahlarını kıydırdı. Ortalama 6 nikahın kıyıldığı Şehzadeler Belediyesi Bedesten Çok Amaçlı Salonda bugün 12 çift dünya evine girdi. Nikahları kıyılan genç çiftlere mutluluklar dileyen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Yaz ayları vatandaşlarımız için düğün ayları olması asabi ile ilçemizde günlük ortalama 5 ila 7 arasında çiftimizin nikahları kıyılıyor. Ancak nikah tarihlerinin özel olmasını isteyen çiftlerimiz bu sayıları iki katına kimiz zaman daha da fazlasına çıkarıyorlar. Bugün de 07.07.2017 olması nedeniyle 12 çiftimiz nikah memurluğumuza başvurarak nikah işlemlerinin gerçekleştirilmesini istemişler. Nikah memurumuzda bugün yoğun bir nikah işlemi yapıyor. Bunun yanı sıra 1 Ocak tarihi itibarı ile Şehzadeler ilçemizde bugüne kadar yaklaşık 650 çiftimizin nikahı kıyılarak dünya evine girmişlerdir” dedi.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde ise 25 çiftin nikahı kıyıldı. Yunusemre’de gün ay ve yılı 7 rakamından oluşan 07.07.2017 tarihinde evlenmek isteyen çiftler Yunusemre Belediyesi Evlendirme Memurluğuna akın etti. Günde ortalama 8 nikahın kıyıldığı dairede bu özel günde 25 çift hayatını birleştirdi. Genç çiftlerin mutluluğuna Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi de ortak oldu. AK Parti Sarıgöl İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Karakuş’un oğlu Kadir Karakuş ile Kadriye Havva Evci çiftinin nikahını kıyan Başkan Çerçi mutlu çifti kutlarken; Karakuş çiftinin şahitliğini AK Parti MKYK Üyesi Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Sarıgöl İlçe Başkanı Muhammed Toy, Saruhanlı İlçe Başkanı Ahmet Gökmen yaptı.

Bugün nikah açısından bereketli bir gün yaşandığını dile getiren Belediye Başkanı Başkan Mehmet Çerçi, “Malum yaz aylarında düğünler yoğunlaşır. Evlendirme memurluğumuzda günde ortalama 7-8 nikah kıyılıyor. Nikah tarihini unutulmaz kılmak isteyen çiftlerimiz belirli tarihlere yoğun ilgi gösteriyor. 07.07.2017 tarihi de bunlardan biri. Bu özel günde 25 çift hayatını birleştirmek için bizlere başvurdu. Tüm çiftlerimize mutluluklarının daim olmasını diliyorum” dedi.

Evlilik tarihini neden bugün seçtiklerini anlatan gelin Kadriye Havva Evci, “Malum erkekler özel günleri hatırlamakta güçlük çekiyor. Biz de bu tarihi seçtik. İnşallah bir ömür boyu eşimin mutlu olarak hatırlayacağı bir gün olur” derken damat Kadir Karakuş duygularını şu sözlerle anlattı:

"07.07.2017 özel bir gün olduğu için bizim de için önemlidir. Tanışmamız ayın 7’si olmuştu. Bu tarihi evlenerek taçlandırmayı düşündük. Onun için bu tarihi seçtik.”