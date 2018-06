Manisa’da 1 milyon 44 bin 628 seçmen oy kullanacak

Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle Manisa’da alınan tedbirler Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer başkanlığında yapılan seçim güvenliği toplantısında gözden geçirildi. Toplantıda, 1 milyon 44 bin 628 seçmenin 3 bin 455 sandıkta oy kullanacağı belirtilirken, 3 bin 57 güvenlik mensubu da seçim boyunca görev yapacak.

Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya, Vali Güvençer’in yanı sıra Vali Yardımcısı Mehmet Yüce, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ilgili personeli ile İl Yazı İşleri Müdür Vekili Veli Akdeniz katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Güvençer, seçimlerin demokrasinin olmazsa olmaz temel şartı olduğunu belirterek, seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleşmesi için her türlü tedbirin alındığını söyledi. Vali Güvençer, “Mülki idare amirleri başta olmak üzere kolluk kuvvetleri, emniyet personeli ve jandarma bir yandan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini temin ederken, diğer yandan seçimlere yönelik her türlü tedbiri alarak siyasi iradesinin sandığa hiçbir endişeye, baskıya maruz kalmaksızın yansımasını temin etmekle görevlidir” diye konuştu.

24 Haziran 2018 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde; 1 milyon 44 bin 628 seçmen, 3 bin 455 sandıkta oy kullanacak. İl genelinde 250 seçmen ise 19 seyyar sandıkta oy kullanacak. 3 bin 57 emniyet ve jandarma mensubu, 515 araç ile görev yapacak. Emniyet ve jandarmadan 460 da hazır kuvvet bulunacak.