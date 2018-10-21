Manisa'da 1. Sonbahar Kupası Futbol Turnuvası

Sonbahar Kupası Futbol Turnuvası'nda, Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığını 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 1. Sonbahar Kupası Futbol Turnuvası oynanan final maçı ile sona erdi. Final müsabakasını, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Genel Müdür Yardımcıları Mahmut Bilgen ile Şehnaz Başaran ve daire başkanları da takip etti. Grup aşamasından itibaren birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan turnuvada final müsabakasında, Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığını 2-1 yenerek şampiyon oldu. Şampiyon takıma kupası Genel Müdür Coşkun tarafından takdim edildi.

Turnuvada final maçından önce Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ile Abone İşleri Dairesi Başkanlığı arasında 3'üncülük mücadelesi oynandı. Karşılaşmada rakibini 4-1 mağlup eden Abone İşleri Dairesi Başkanlığı turnuvayı kürsünün 3'üncü basamağında tamamladı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığından Hüseyin Yelkenci turnuva boyunca kaydettiği 14 gol ile gol kralı oldu. Yelkenci'ye ödülünü Manisa İl Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Ertem tarafından verildi.

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, turnuvaya katılan tüm daire başkanlıklarını tebrik ederek, “Bu turnuvayı organize etmekteki amacımız, 17 ilçemizde görev yapan personelimizi bir araya getirmekti. Şampiyon takımımızı ortaya koyduğu mücadele nedeniyle can-ı gönülden kutluyorum. Ancak sonuçlardan ziyade il genelinde ne kadar büyük bir aile olduğumuzu bu turnuva sayesinde bir kez daha gördük. Personelimiz birbirinden keyifli maçlar oynayarak arkadaşlarıyla daha fazla kaynaştı. Önümüzdeki yıllarda da turnuvamız devam edecektir. Bizlere bu keyifli maçları izleten arkadaşlarımı tebrik ediyorum” dedi.