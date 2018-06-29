Manisa’da 10 bin çocuk spor merkezlerinde eğitim alacak

Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk 5-18 yaş arasında tüm çocukları Yaz Spor Okullarına davet etti.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda çocukların, gençlerin, sporcuların ve vatandaşların katılımıyla hem Spor Teşkilatının 80’inci kuruluş yıldönümü kutlandı hemde Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün Yaz Spor Okullarının açılışı gerçekleştirildi.

Sporcuların gösterileri ve bilek güreşleriyle renklenen programda vatandaşlara da pilav ayran ikram edildi. Gerçekleştirdikleri etkinlikle ilgili bir açıklama yapan Manisa Gençlik Hizmetleri ve İl Spor Müdürü Yunus Öztürk, “Spor Genel Müdürlüğümüzün 80’inci kuruluş yıldönümü münasebetiyle ve il spor merkezlerimizin açılışını da bilerek aynı güne denk getirdik. Şehrin en işlek meydanında hem halkımıza müdürlüğümüzün faaliyetlerini, yaz okullarını hemde müdürlüğümüzün imkanlarını tanıtalım istedik. Burada yaklaşık 200-300 sporcu genç, velilerimiz ve antrenörlerimizle beraber bu hizmeti vereceğiz. İl spor merkezlerimiz şuana kadar binin üzerinde başvuru aldı. Manisa merkezdeki hedefimiz 2 bin 500 ama tüm Manisa genelinde, 17 ilçemizde bu uygulama var. Tahminen 9-10 bin civarında bir çocuğumuz kayıt yaptıracak. 10 bin çocuğumuza Manisa, il spor merkezlerimizde 17 branşta 47 antrenörümüzle hizmet vermeyi düşünüyoruz” dedi.

Çeşitli aktivitelerle devam eden tanıtım programında bilek güreşi oyunları İl Müdürü Öztürk ve Muay-Thai antrenörü Ediz Barış arasında yapılan karşılama ile başladı.