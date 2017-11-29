Manisa’da 100 mahallede panolar yenilendi

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde arızalardan kaynaklı su kesintisi yaşanmasını en aza indirmek için bakım-onarım ve revizyon çalışmalarına devam ediyor. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, 100 mahallede eskiyen elektrik panolarını baştan aşağıya yeniledi. Mahallelerde hayata geçirilen çalışma sayesinde elektrik arızaları dolayısıyla sürekli su kesintisi yaşanmasına sebep olan eski elektrik panoları yenilenerek vatandaşlara kesintisiz içme suyu sağlandı. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından Eylül ayından bugüne kadar olan süreçte 100 adet içme suyu sondajının elektrik panolarının yenilendiğini belirtti. Aslay, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak elektrik panolarının montajını bünyemizde yaparak içme suyu sondajlarının bulunduğu tesislerde kullanım ömrünü tamamlayan panolar ile değişimini gerçekleştirdik. Çeşitli güçlerdeki panoları yenileyerek arızlardan kaynaklı su kesintisi yaşanmasını en aza indirdik. Pano yenileme çalışmalarımıza ihtiyaç duyulan yerlerde devam edeceğiz” dedi.