Diğer
Kategoriler
29 Kasım 2017 14:05

Manisa’da 100 mahallede panolar yenilendi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki 100 mahallede yer alan içme suyu sondajlarının elektrik panolarını yeniledi.

Manisa’da 100 mahallede panolar yenilendi

29 Kasım 2017 14:05


MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde arızalardan kaynaklı su kesintisi yaşanmasını en aza indirmek için bakım-onarım ve revizyon çalışmalarına devam ediyor. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, 100 mahallede eskiyen elektrik panolarını baştan aşağıya yeniledi. Mahallelerde hayata geçirilen çalışma sayesinde elektrik arızaları dolayısıyla sürekli su kesintisi yaşanmasına sebep olan eski elektrik panoları yenilenerek vatandaşlara kesintisiz içme suyu sağlandı. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından Eylül ayından bugüne kadar olan süreçte 100 adet içme suyu sondajının elektrik panolarının yenilendiğini belirtti. Aslay, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak elektrik panolarının montajını bünyemizde yaparak içme suyu sondajlarının bulunduğu tesislerde kullanım ömrünü tamamlayan panolar ile değişimini gerçekleştirdik. Çeşitli güçlerdeki panoları yenileyerek arızlardan kaynaklı su kesintisi yaşanmasını en aza indirdik. Pano yenileme çalışmalarımıza ihtiyaç duyulan yerlerde devam edeceğiz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
14
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    14°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    19°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    19°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç