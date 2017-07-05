Manisa’da 100 üreticiye sera desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nca, 2016 yılında 100 adet sera kuruldu ve üreticilere teslim edildi. Proje kapsamında kurulan seraların tamamında üretimin süreklilik göstermesi ve projenin üreticilerden yoğun ilgi görmesi üzerine devam edilmesine karar verilen projede 2017 yılında sera desteğinden faydalanmaya hak kazanan üreticiler belirlendi. 2017 yılında 100 adet, 400 metrekare, yüzde 75 hibe destekli sera kurulması amacıyla uygulamaya başlanan "Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi"nden faydalanmak için 214 üretici başvuruda bulundu. Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, “Müracaat dosyalarında ve arazide yapılan inceleme ve değerlendirme çalışması neticesinde proje başvuru kriterlerini sağlayan 100 üretici belirlendi. Proje kapsamında; Alaşehir’de 10, Demirci’de 16, Gördes’te 10, Kırkağaç’ta 8, Köprübaşı’nda 11, Kula’da 16, Sarıgöl’de 10, Selendi’de 12, Soma’da 7 adet sera kurulacak” dedi.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca verilen bilgilerde, ‘Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında belirlenen isimler önümüzdeki hafta içinde protokollerini imzalayacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile proje uygulama protokolü imzalamalarının ardından seraların montajları başlayacak. Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, “Kurulacak olan seralar 400 metrekare, 36 ay dayanımlı örtü naylonlu, 4,2 metre tepe yüksekliğine sahip ve her iki yanda manuel sarma redüktörlü havalandırma olacak şekilde kurulacak. Projelerin imzalanması ardından seraların kurum işlemleri başlayacak. Toplamda 2 milyon 11 bin 900 liralık projede vatandaşlar tanesi 20 bin 119 lira maliyetli seraların, 5 bin 30 lirasını iki taksitte ödeyecek. Kalan 15 bin 89 lirası ise belediyenin desteği olacak” dedi.