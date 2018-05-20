Manisa’da 115 kliniğe 115 kitaplık kazandırıldı

Proje kapsamında il genelinde bulunan devlet hastanelerindeki 115 kliniğe, 115 kitaplık oluşturulduğu belirtildi.

AK Parti Manisa Milletvekili ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Manisa Şube Başkanı Doç. Dr. Selçuk Özdağ’ın girişimleri ve öncülüğünde Manisa İl Sağlık Müdürlüğü’nün işbirliğinde 19 Şubat 2018 günü başlatılan “Okuyan Hastaneler Projesi” kapsamında il genelinde oluşturulan kitaplıkların sonuncusu Saruhanlı Devlet Hastanesinde açıldı. Açılış töreninde konuşan AK Parti Manisa Milletvekili ve Türkiye Dil-Edebiyat Derneği Manisa Şube Başkanı Doç. Dr. Selçuk Özdağ, Türkiye’de yazanların çok, okuyanların az olduğuna vurgu yaparak, “Biz yazanların daha da çoğaldığı ama okuyanların çok daha arttığı arttığı bir Türkiye inşa etmek istiyoruz. Manisa’daki 17 ilçedeki 17 hastanede bulunan 115 klinikte bu şekilde 115 kitaplığımız var. Hastaneye gelen vatandaşlarımız ve refakatçıları burada otururken, hastaları içeride yatarken gazetesini okurken, internette dolaşırken bir diğer yandan da kitapları okuyabilecekler. Okuyanlar dünyaya da hakim oluyorlar. Mürekkep damlalarının aktığı yerde kan damlaları akmıyor. Her kitaplığa ilk başlangıçta 50’şer kitap kondu. Bu kitaplar 100 temel arasından seçilen ve tavsiye edilenler, zaman içerisinde kitapların sayısı daha da artacak inşallah” dedi.

Manisa İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici ise “Bu projeye destek veren bir kurum olmaktan ve de projenin hastanelerde uygulanması bizde ayrı bir heyecan ve sevinç oluşturdu. Bu proje diğer illerimize de örnek olacak inşallah. Hastalarımız ile yakınları ve sağlık personelimiz bu kitaplardan faydalanacak. Milletvekilimize ayrıca böyle örnek bir projeden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Saruhanlı Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Saim Babuş da "Okuyan Hastaneler” projesi kapsamında hastanelerinde oluşturulan kitaplıktan dolayı Selçuk Özdağ ile İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici’ye teşekkür ederek, sağlık personeliyle birlikte kendileri de kitap koyarak, kitaplığı daha da zenginleştireceklerini söyledi.

Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı ise ilçelerindeki devlet hastanesine proje kapsamında önemli bir kitaplık kazandırıldığını ifade ederek, emeği ve katkısı geçen herkese teşekkür etti.