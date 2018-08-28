Manisa’da 148 bin dekar arazi modern sulamayla tanışacak

Zeytiniyle ve üzümüyle ünlü Manisa’nın Akhisar ve Gölmarmara ilçeleri, önümüzdeki yıl Gördes Barajı’nın suyu ile buluşacak. 2019 yılı sezonu itibariyle aşamalı olarak verilecek suyla 148 bin 60 dekar araziyi modern sulama ile tanıştıracak. Konu hakkında açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "50 bin 400 dekar tarım arazisini modern sulama ile tanıştıracak Akhisar-Gördes Sol sahil sulamasının yüzde 89’u bitirildi. Hedef yılsonu itibari ile tüm araziyi modern sulama hazır hale getirebilmektir. 97 bin 660 dekar araziyi kapsayan Akhisar Gördes Sağ Sahil Sulaması’na ise 2019 sezonundan itibaren aşamalı olarak su verilmesi hedeflenmektedir. Akhisar Gördes Sol Sahil Sulamasında 154.000 metrelik boru imalatının 132 bin metresinin yapıldı. Bin 77 sanat yapısından da 465 adedi tamamlandı. Proje kapsamında döşenen borular yüksek yoğunluklu polietilen ile cam takviyeli plastik borulardan oluşuyor. İstenen su basıncını yakalamak maksadıyla sisteme dahil edilen 3 bin 600 metreküp hacmindeki maslak yapısı inşaatı da bitirilirken; yapıda yer alan basınç kırıcı ve debi düzenleyici vanaların mekanik montajları yapıldı" diye konuştu.

50 bin 400 dekar verimli araziyi su ile buluşturacak proje ile bölge ve ülke ekonomisine ciddi katkılara sağlanacağını belirten Aydın, "Proje tamamlandığında üreticinin cebine başına 492 lira daha fazla para girecek. Projenin ülke ekonomisine katkısı ise her yıl 26 milyon 845 lira olacaktır. Akhisar Gördes Sol Sahil Sulaması Projesi Akhisar’ın yanı sıra Gölmarmara ve Saruhanlı ile 8 mahallesini de kapsamaktadır" dedi.

45 milyon lira daha fazla kazandıracak

97 bin 660 dekar araziyi Gördes Barajı’nın suyu ile buluşturacak Akhisar-Gördes Sağ Sahil Sulama Projesi kapsamında ise 50 kilometre CTP boru; 200 kilometre HDPE boru olmak üzere toplam 250 kilometre boru döşeneceğini ve 80 kilometre de tahliye kanalı açılacağını belirten Aydın, "Toplulaştırma çalışmaları ile birlikte yürüyen çalışma kapsamında yılsonuna kadar 19 bin dekar arazinin sulamaya açılması ve projenin tamamlanan kısımlarına önümüzdeki yıldan itibaren aşama aşama su verilmesi hedeflenmektedir. Akhisar Gördes Sağ Sahil sulaması bitirildiğinde bölge çiftçisine yılda ortalama 45 milyon 560 bin lira ek gelir sağlanması hedeflenmektedir" ifadelerini kullandı.