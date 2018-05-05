Manisa’da 15 kilometrelik sıcak asfalt çalışması

Asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı, Laleli Kavşağı’nda asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir ve Yol Şube Müdürü Kurtuluş Kuruçay da çalışmaları yakından takip ediyor. Asfalt sezonunun başlamasıyla beraber şehir içinde çalışmalara başladıklarını dile getiren Daire Başkanı Fevzi Demir, “Şehir içerisindeki bazı bölgelerin asfaltlarında deformeler vardı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda yaptığımız çalışma neticesinde bütün ana güzergahlarda bir iyileştirme gerekliliğinin ortada olduğunu gördük. Başkanımızın talimatlarıyla çalışmalarımıza start verdik” dedi.

Manisa’da çevre dostu elektrikli otobüslerin hizmet vermeye başlayacağını da belirten Daire Başkanı Fevzi Demir, “Ulaşım Daire Başkanlığı’ndaki arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda Haziran ayının sonuna doğru elektrikli otobüslerin belediyemize teslimleri yapılacak. Biz de hem bu araçlarımızın daha sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi hem de vatandaşlarımızın artık deforme olan yollardan kurtulması adına şehir içinde yaklaşık 15 kilometre sıcak asfalt çalışmasını başlattık. Bu çalışma önce Laleli kavşağından başladı. Bugün itibariyle Laleli kavşağını tamamlayıp YSE kavşağına geçeceğiz. Buralar Manisa trafiğinin can damarı olan yerler. Dolayısıyla bu çalışmaları hafta sonuna denk getirip vatandaşımızı fazla mağdur etmeden trafiği daha da fazla engellemeden bu çalışmayı yapmayı çalışıyoruz” diye konuştu.

Laleli kavşağı ve YSE kavşağının ardından Moris Şinasi kavşağına doğru çalışmaların devam edeceğini ifade eden Demir, “Çalışmalarımız eş zamanlı olarak gidiyor. Bir tarafta asfalt kazımlarını yaparken diğer tarafta asfaltlama çalışmaları sürüyor. 24 saat esası ile çalışıyoruz. Bir an önce çalışmaları bitirmek istiyoruz. Bütün ekiplerimiz, teknik personel arkadaşlarımız burada. Cengiz Başkanımızla da sürekli iletişim halindeyiz. Manisa alt ve üst yapı çalışmalarıyla, peyzaj çalışmalarıyla güzelleşiyor. Şehrimizde bozulmuş olan yollarımızı yaparak bu güzelliği taçlandırmak istiyoruz. Vatandaşlarımız bu süre zarfında bir takım sıkıntılar yaşayacaklardır. Onun için de kendilerinden anlayış bekliyoruz. İnşallah en kısa sürede çalışmaları tamamlayacağız. Asfalt çalışmalarının ardından Ulaşım Daire Başkanlığınca da yol çizgileri ve trafik işaretlemeleri yapılarak Manisa’mıza yakışır yollar yapılmış olacak” ifadlerini kullandı.